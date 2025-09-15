Opinión
15 de septiembre de 2025
NegociosEmpresas y Comercios
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Manufacturera de textiles y ropa militar se muda a Puerto Rico

La compañía con operaciones en Nueva Jersey invertirá $8 millones y creará 400 empleos

15 de septiembre de 2025 - 12:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El secretario del DDEC recordó que hasta ahora, el esfuerzo de “reshoring” para posicionar a Puerto Rico como destino clave ha generado -desde el inicio de la administración de Jenniffer González- compromisos de $274 millones en inversión y 2,186 empleos. (Suministrada)
Maricarmen Rivera Sánchez
Por Maricarmen Rivera Sánchez
Periodista de Negociosmaricarmen.rivera@gfrmedia.com

La empresa Bethel Protective Systems, LLC, una fábrica manufacturera de ropa militar, se establecerá en Puerto Rico, específicamente en Barceloneta, luego de recibir un incentivo de $1.8 millones por parte del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

El secretario Sebastián Negrón Reichard reiteró que la empresa –proveniente de New Jersey– tendrá una inversión en Puerto Rico de $8 millones en una primera fase, en la cual esperan crear 400 empleos. Negrón Reichard inaugurará la empresa este lunes junto a la gobernadora, Jenniffer González Colón.

“Estamos proveyendo $1.8 millones provenientes del fondo de incentivos económicos, de los cuales $600,000 son para creación de empleos, $900,000 son para maquinaria y equipo y $309,000 para infraestructura”, adelantó el secretario a El Nuevo Día. “Estos incentivos solo se dan cuando la empresa nos enseña que ha logrado lo que se requiere en los contratos. No se pagan los incentivos si no comparan la maquinaria, si no contratan empleados o no invierten en infraestructura”.

Reiteró que el compromiso de la empresa es llegar a 400 empleados, aunque dijo que los planes son continuar creciendo.

“Todos estamos remando para ese número para que luego pueda crecer más”, dijo.

Soraya Morón Vélez, secretaria auxiliar de Desarrollo de Negocios y Emprendimiento en el DDEC, explicó que uno de los atractivos para ubicar la empresa en Puerto Rico es que pueden continuar desde aquí participando en subastas para suplir al gobierno federal.

La compañía textil transferirá parte de sus operaciones al Parque Industrial Palmas Altas en Barceloneta, en un edificio que estaba previamente abandonado.

En la planta de manufactura diseñarán, confeccionarán y producirán uniformes y productos de protección militares y comerciales, principalmente para agencias federales de defensa y seguridad.

“El sector de manufactura de ropa militar tiene una relevancia estratégica frente al panorama y la política militar de nuestra nación. Puerto Rico tiene décadas de experiencia en la confección textil y militar, lo que le otorga una reputación de confiabilidad en calidad y cumplimiento de contratos. Esta inversión contribuirá a diversificar la base industrial de la isla, generando empleos y posicionándonos como un centro estratégico para la fabricación de textiles, todo con el sello ‘Made in USA’”, puntualizó la gobernadora en declaraciones escritas.

“Esta inversión es resultado del enfoque proactivo de nuestra administración: Bethel dedicó 6 años buscando un lugar para expandir sus operaciones, y a través de nuestro Concierge Ejecutivo y la estrategia de reshoring establecida en la Orden Ejecutiva 2025-012, logramos amarrar esta oportunidad para Puerto Rico”, añadió.

Por su parte, Negrón Reichard indicó que “con el establecimiento de una nueva empresa del sector de textil en la isla, reafirmamos la fortaleza y competitividad de Puerto Rico como suplidor estratégico al gobierno federal en la confección de uniformes y artículos militares”.

Según Negrón Reichard se contempla una inversión multimillonaria en maquinaria, infraestructura y equipo para crear cientos de empleos en dos años, con una nómina anual estimada en $10 millones.

“A largo plazo, la empresa tiene previsto expandir aún más sus operaciones en la isla, lo que brinda oportunidades a nuestra fuerza laboral y fortalece la seguridad de suministros de Estados Unidos sobre todo en la coyuntura actual en la que están teniendo lugar eventos geopolíticos de alto interés a nivel global”, dijo.

El secretario del DDEC recordó que el esfuerzo de “reshoring” hasta ahora, ha generado compromisos de $274 millones en inversión y 2,186 empleos desde el inicio de esta administración, posicionando a Puerto Rico como destino clave. Además, dijo que la agencia apoya el proyecto con la otorgación de $1,809,000 provenientes del Fondo de Incentivos Económicos: $600,000 para creación de empleos, $900,000 para maquinaria y equipo y $309,000 para infraestructura.

Roberto Lefranc, director ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO, por sus siglas en inglés), indicó, por su parte, que el edificio que arrendará Bethel consta de 34,926 pies cuadrados.

“Continuaremos facilitando el que más empresas extranjeras y locales pongan a producir al 100% la cartera de propiedades industriales que están disponibles en distintas regiones, a beneficio del desarrollo de nuestra isla”, afirmó.

Orígenes de Bethel Industries

Bethel Industries, con sede en New Jersey, inició operaciones en el 1992. Desde la llegada del presidente actual de la empresa, ha experimentado un crecimiento constante desde su incorporación en el 2010, cuadruplicado sus ingresos, reflejando una rentabilidad récord en los últimos tres años y siendo rentables durante los pasados 20 años. La empresa cuenta con unos 500 operadores. La compañía se ha consolidado como un proveedor estratégico para diversas organizaciones del Departamento de Defensa y cuerpos de seguridad, ofreciendo una amplia gama de equipos tácticos y de protección.

“Bethel Protective Systems ha escogido Barceloneta para invertir en una nueva instalación manufacturera para elaborar vestimenta protectora, a base de tecnología de avanzada, para el personal del Departamento de Defensa. Gracias al apoyo del gobierno de Puerto Rico y del Municipio de Barceloneta proyectamos crear hasta 400 empleos en dos años, con potencial para aún más crecimiento. Estos puestos desempeñarán un papel fundamental en mejorar la seguridad de quienes sirven en nuestras fuerzas armadas”, destacó, por su parte, el presidente de la empresa, Christopher Kim.

Actualmente, los contratos de la empresa tienen un valor aproximado de $900 millones para los próximos 8 años, informa la agencia en un comunicado de prensa. Además, ha recibido una subvención federal de $17 millones para la fabricación avanzada, incluyendo el corte por láser avanzado, chalecos antibalas de última generación y la automatización, lo que traerá oportunidades de empleos bien remunerados a Puerto Rico. Proyectan trasladar esa capacidad tecnológica a la isla.

“La llegada de Bethel Protective Systems a Puerto Rico reafirma el potencial de la isla para convertirse en un socio estratégico en el sector de defensa. Nuestra posición como jurisdicción estadounidense, combinada con décadas de experiencia en manufactura y una fuerza laboral altamente capacitada, nos coloca en una ventaja estratégica para suplir productos críticos de protección y textiles militares. Este proyecto no solo traerá inversión y empleos a Barceloneta, sino que demuestra que Puerto Rico puede ser parte esencial de la cadena de suministro que fortalece la seguridad nacional”, aseguró Ella Woger Nieves, principal oficial ejecutiva de Invest Puerto Rico.

Según datos del Censo Trimestral de Empleo y Salarios 2025 de la Oficina de Estadísticas Laborales, en el 2024 la industria de manufactura textil contaba con aproximadamente 64 establecimientos y unos 8,238 empleos. La industria se ha reorientado, de una estructura tradicional, hacia la producción especializada de textiles, uniformes, ropa médica y productos sostenibles. Algunas pequeñas y medianas empresas locales (pymes) han surgido con un nuevo enfoque en moda, producción artesanal y diseños locales.

Manufactura Jenniffer González Departamento de Desarrollo Económico y Comercio
ACERCA DEL AUTOR
Maricarmen Rivera Sánchez
Maricarmen Rivera SánchezArrow Icon
Periodista en San Juan, Puerto Rico. Es natural de Fajardo. Tiene un bachillerato en Comunicación Pública de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y en...
