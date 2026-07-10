La cadena de tiendas Marshalls se prepara para abrir un nuevo local en Puerto Rico.

La reconocida empresa de venta de ropa, artículos del hogar, zapatos y accesorios a descuento está próxima a abrir una segunda tienda en Arecibo.

La nueva tienda, que ya tiene rótulo, está ubicada en Plaza del Atlántico. Arecibo cuenta con otra tienda en el pueblo. Al momento se desconoce si la cadena continuará operando ambas tiendas en el pueblo norteño.

Una portavoz de la empresa Curzon Puerto Rico, operadores del centro comercial, informó por escrito que tendrán “una pronta apertura de un nuevo Marshalls en Plaza del Atlántico. Todavía no hay una fecha exacta de apertura, pero (será) próximamente”.

En las redes sociales, ya varias fanáticas y seguidoras de la cadena han comenzado a publicar videos sobre las reparaciones en el lugar, así como del rótulo, el cual tiene acceso al estacionamiento del centro comercial.

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En este centro comercial hay también un Capri y un Burlington, así como varios restaurantes, incluyendo Burger King y Church’s Chicken. Anteriormente, el centro comercial contaba con un Kmart y con varias tiendas que ahora darán paso al nuevo Marshalls.