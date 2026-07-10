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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:Marshalls abrirá nueva tienda en Puerto Rico

Te decimos donde estará ubicada

10 de julio de 2026 - 12:17 PM

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Maricarmen Rivera Sánchez
Por Maricarmen Rivera Sánchez
Periodista de Negociosmaricarmen.rivera@gfrmedia.com

La cadena de tiendas Marshalls se prepara para abrir un nuevo local en Puerto Rico.

La reconocida empresa de venta de ropa, artículos del hogar, zapatos y accesorios a descuento está próxima a abrir una segunda tienda en Arecibo.

La nueva tienda, que ya tiene rótulo, está ubicada en Plaza del Atlántico. Arecibo cuenta con otra tienda en el pueblo. Al momento se desconoce si la cadena continuará operando ambas tiendas en el pueblo norteño.

Una portavoz de la empresa Curzon Puerto Rico, operadores del centro comercial, informó por escrito que tendrán “una pronta apertura de un nuevo Marshalls en Plaza del Atlántico. Todavía no hay una fecha exacta de apertura, pero (será) próximamente”.

@eileenreallyconchispa

Las palabras sobran en el video de hoy #mall #shopping #marshalls #news

♬ Little Hot - Official Sound Studio

En las redes sociales, ya varias fanáticas y seguidoras de la cadena han comenzado a publicar videos sobre las reparaciones en el lugar, así como del rótulo, el cual tiene acceso al estacionamiento del centro comercial.

En este centro comercial hay también un Capri y un Burlington, así como varios restaurantes, incluyendo Burger King y Church’s Chicken. Anteriormente, el centro comercial contaba con un Kmart y con varias tiendas que ahora darán paso al nuevo Marshalls.

Marshalls tiene un total de 21 tiendas en Puerto Rico, según su página. Esto incluye la tienda de Rexville en Bayamón, la cual permanece cerrada temporeramente, según se informó.

@eileenreallyconchispa

Cómo va Marshalls de Plaza del Atlántico #opening #mall #shopping #marshalls @Marshalls

♬ original sound - ᗴᎥᒪᗴᗴᑎ 💫 Real y con Chispa⚡️
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Marshalls
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Maricarmen Rivera Sánchez
Maricarmen Rivera SánchezArrow Icon
Periodista en San Juan, Puerto Rico. Es natural de Fajardo. Tiene un bachillerato en Comunicación Pública de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y en...
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