Mattress Factory abre en Carolina
Como parte de su plan de expansión, la empresa adelantó que próximamente estará abriendo otras dos locales
12 de mayo de 2026 - 1:30 PM
12 de mayo de 2026 - 1:30 PM
La tienda de colchones Mattress Factory anunció la apertura de una tienda en Carolina, específicamente frente al centro comercial Plaza Carolina.
Con esto, y según dijeron en comunicado de prensa, pretenden “transformar la experiencia de descanso de las familias puertorriqueñas mediante precios directos de fábrica, variedad y servicio personalizado”.
La nueva localidad ofrece mattresses de marcas reconocidas como Serta, Sealy y Bassett, además de camas ajustables, almohadas y butacas reclinables. El concepto de Mattress Factory se enfoca en eliminar intermediarios para brindar productos de calidad a precios accesibles.
“Queremos que las personas puedan encontrar el mattress ideal para su necesidad y presupuesto en un solo lugar. Nuestro enfoque siempre ha sido ofrecer valor real, servicio y marcas de confianza”, expresó Arturo Morales León, presidente de Mattress Factory.
La empresa ya cuenta con otras tiendas en Bayamón y Hato Rey.
Como parte de su plan de expansión, Mattress Factory adelantó que próximamente estará abriendo nuevas localidades en Caguas y Humacao.
En enero, El Nuevo Día publicó que la tienda inauguraría un local en Hato Rey. Morales León informó entonces sus planes de abrir una decena de tiendas en los próximos años.
La tienda de Hato Rey ubica en el antiguo local de Starbucks y emplea 12 personas. Esta tienda abrió por primera vez en Bayamón, donde también tienen su almacén. Además de colchones, venden butacas reclinables y sofá camas, así como camas de posiciones.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
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