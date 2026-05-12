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Mattress Factory abre en Carolina

Como parte de su plan de expansión, la empresa adelantó que próximamente estará abriendo otras dos locales

12 de mayo de 2026 - 1:30 PM

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La nueva tienda de Mattress Factory es frente a Plaza Carolina. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La tienda de colchones Mattress Factory anunció la apertura de una tienda en Carolina, específicamente frente al centro comercial Plaza Carolina.

Con esto, y según dijeron en comunicado de prensa, pretenden “transformar la experiencia de descanso de las familias puertorriqueñas mediante precios directos de fábrica, variedad y servicio personalizado”.

La nueva localidad ofrece mattresses de marcas reconocidas como Serta, Sealy y Bassett, además de camas ajustables, almohadas y butacas reclinables. El concepto de Mattress Factory se enfoca en eliminar intermediarios para brindar productos de calidad a precios accesibles.

“Queremos que las personas puedan encontrar el mattress ideal para su necesidad y presupuesto en un solo lugar. Nuestro enfoque siempre ha sido ofrecer valor real, servicio y marcas de confianza”, expresó Arturo Morales León, presidente de Mattress Factory.

Goodwill inaugura su tercera tienda en Puerto Rico | El nuevo establecimiento, ubicado en Los Colobos Shopping Center en Carolina, se suma a las tiendas de Plaza Escorial en Carolina y Olazábal en Bayamón.Goodwill inaugura su tercera tienda en Puerto Rico | El nuevo establecimiento, ubicado en Los Colobos Shopping Center en Carolina, se suma a las tiendas de Plaza Escorial en Carolina y Olazábal en Bayamón.Goodwill inaugura su tercera tienda en Puerto Rico | El nuevo establecimiento, ubicado en Los Colobos Shopping Center en Carolina, se suma a las tiendas de Plaza Escorial en Carolina y Olazábal en Bayamón.
1 / 13 | FOTOS: Goodwill abre su tercera tienda en Puerto Rico. Goodwill inaugura su tercera tienda en Puerto Rico | El nuevo establecimiento, ubicado en Los Colobos Shopping Center en Carolina, se suma a las tiendas de Plaza Escorial en Carolina y Olazábal en Bayamón. - Suministrada

La empresa ya cuenta con otras tiendas en Bayamón y Hato Rey.

Como parte de su plan de expansión, Mattress Factory adelantó que próximamente estará abriendo nuevas localidades en Caguas y Humacao.

En enero, El Nuevo Día publicó que la tienda inauguraría un local en Hato Rey. Morales León informó entonces sus planes de abrir una decena de tiendas en los próximos años.

La tienda de Hato Rey ubica en el antiguo local de Starbucks y emplea 12 personas. Esta tienda abrió por primera vez en Bayamón, donde también tienen su almacén. Además de colchones, venden butacas reclinables y sofá camas, así como camas de posiciones.

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Plaza CarolinaEmpresarismo
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