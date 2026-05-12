Mattress Factory abre en Carolina

La tienda de colchones Mattress Factory anunció la apertura de una tienda en Carolina, específicamente frente al centro comercial Plaza Carolina.

Con esto, y según dijeron en comunicado de prensa, pretenden “transformar la experiencia de descanso de las familias puertorriqueñas mediante precios directos de fábrica, variedad y servicio personalizado”.

La nueva localidad ofrece mattresses de marcas reconocidas como Serta, Sealy y Bassett, además de camas ajustables, almohadas y butacas reclinables. El concepto de Mattress Factory se enfoca en eliminar intermediarios para brindar productos de calidad a precios accesibles.

“Queremos que las personas puedan encontrar el mattress ideal para su necesidad y presupuesto en un solo lugar. Nuestro enfoque siempre ha sido ofrecer valor real, servicio y marcas de confianza”, expresó Arturo Morales León, presidente de Mattress Factory.

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La empresa ya cuenta con otras tiendas en Bayamón y Hato Rey.

Como parte de su plan de expansión, Mattress Factory adelantó que próximamente estará abriendo nuevas localidades en Caguas y Humacao.

En enero, El Nuevo Día publicó que la tienda inauguraría un local en Hato Rey. Morales León informó entonces sus planes de abrir una decena de tiendas en los próximos años.