McDonald’s Puerto Rico regalará café a los policías

Mañana miércoles, 1 de octubre, los agentes de la Policía debidamente uniformados que visiten cualquiera de los McDonald’s alrededor de la isla, podrán disfrutar gratis de un McCafé de 8 onzas.

“En McDonald’s estamos muy contentos de unirnos nuevamente a la iniciativa ‘Un café para un policía’, de la Policía de Puerto Rico. Reconocemos la gran labor que realizan los agentes día a día por la seguridad de nuestras comunidades y queremos agradecerles con nuestro sabroso McCafé”, comentó Vincent Lamazou, Managing Director de Arcos Dorados en Puerto Rico y USVI, empresa que opera los restaurantes McDonald’s en la isla.