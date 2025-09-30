Opinión
30 de septiembre de 2025
88°nubes rotas
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

McDonald’s Puerto Rico regalará café a los policías

Sus restaurantes se unirán mañana miércoles a la iniciativa “Un café para un policía” de la Uniformada de Puerto Rico

30 de septiembre de 2025 - 3:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los policías podrán visitar cualquiera de los McDonald's alrededor de la isla. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Mañana miércoles, 1 de octubre, los agentes de la Policía debidamente uniformados que visiten cualquiera de los McDonald’s alrededor de la isla, podrán disfrutar gratis de un McCafé de 8 onzas.

“En McDonald’s estamos muy contentos de unirnos nuevamente a la iniciativa ‘Un café para un policía’, de la Policía de Puerto Rico. Reconocemos la gran labor que realizan los agentes día a día por la seguridad de nuestras comunidades y queremos agradecerles con nuestro sabroso McCafé”, comentó Vincent Lamazou, Managing Director de Arcos Dorados en Puerto Rico y USVI, empresa que opera los restaurantes McDonald’s en la isla.

Lamazou explicó que cada McCafé está elaborado con granos cuidadosamente seleccionados y tostados, garantizando un sabor intenso y aroma fresco. Además, cuenta con la certificación Rainforest Alliance, que verifica que el café proviene de fincas que cumplen con rigurosos estándares a nivel social, económico y ambiental.

McDonald's Café Policía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
