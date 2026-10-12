Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
12 de octubre de 2026
87°Lluvias dispersas
NegociosEmpresas y Comercios
Suscriptores
Bolsa de valores 09:08 PM
S&P 500 - (CFD)
7572.40
0.38%
·
Dow Jones
52658.64
0.29%
·
Nasdaq
26269.23
0.62%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Microempresarios tienen nuevo espacio en Plaza Las Américas

Colectivo está ahora en el primer nivel del antiguo Sears

12 de octubre de 2026 - 3:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los clientes pueden entrar al espacio a través del centro comercial o por las puertas aledañas al restaurante Ponderosa, dijo William Del Valle, creador de este espacio junto a Eric García. (Carlos Rivera Giusti)
Maricarmen Rivera Sánchez
Por Maricarmen Rivera Sánchez
Periodista de Negociosmaricarmen.rivera@gfrmedia.com

Colectivo, uno de los grupos que subalquila espacios para pequeños y medianos negocios (pymes) en Plaza Las Américas, anunció que están ahora ubicados en un nuevo local.

Según informaron, luego de moverse del local ubicado al lado de Sephora, ahora están en el primer nivel del antiguo Sears, cerca del restaurante Ponderosa en el centro comercial.

William Del Valle, creador de este espacio junto a Eric García, dijo a El Nuevo Día que hace dos años comenzaron alquilando el espacio del antiguo Bath and Body Works.

“Empezamos un Día de las Madres y ahí tuvimos 400 microempresarios casi un año”, explicó. De ahí, el centro comercial los movió al segundo piso del antiguo Sears Brand Central, mientras se daba la exhibición y experiencia que sirvió de complemento a la residencia del artista Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico.

Eric García y William Del Valle, creadores de Colectivo.
Eric García y William Del Valle, creadores de Colectivo. (Suministrada)

“Cuando se fue esa exhibición de Bad Bunny, nos mudaron al primer piso, pero eso va a cerrar porque viene una tienda grande”, afirmó. “Nos movieron a este local, el primer piso del antiguo Sears, y tenemos la mitad del primer piso completa”.

Los clientes, dijo, pueden entrar al espacio a través del centro comercial o por las puertas aledañas al restaurante Ponderosa.

Allí, explicó, hay unos 34 comerciantes que pagan rentas desde $350 a la semana, aunque hay otros acuerdos para negocios más pequeños, según afirmó.

En comunicado de prensa, se indicó que Del Valle y García dirigen GDV Events, empresa que se encarga de administrar los espacios. Han producido otros eventos para Plaza Las Américas, como eventos especiales para adultos mayores y otras poblaciones.

Queremos que cuando alguien entre a Colectivo sienta que hay algo para todas las edades y para todos los gustos, pero sobre todo que sienta esa energía de lo nuestro: esto es de aquí, estoy apoyando a alguien de aquí y estoy ayudando a los comerciantes de Puerto Rico”, destacó Del Valle.

La nueva etapa de Colectivo incluye además un espacio para eventos, talleres y experiencias, disponible para emprendedores, profesionales y marcas que buscan un lugar donde ofrecer actividades relacionadas con sus propios conceptos de negocio.

Tags
Plaza Las Américas
ACERCA DEL AUTOR
Maricarmen Rivera Sánchez
Maricarmen Rivera SánchezArrow Icon
Periodista en San Juan, Puerto Rico. Es natural de Fajardo. Tiene un bachillerato en Comunicación Pública de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y en...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 12 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: