Microempresarios tienen nuevo espacio en Plaza Las Américas

Colectivo, uno de los grupos que subalquila espacios para pequeños y medianos negocios (pymes) en Plaza Las Américas, anunció que están ahora ubicados en un nuevo local.

Según informaron, luego de moverse del local ubicado al lado de Sephora, ahora están en el primer nivel del antiguo Sears, cerca del restaurante Ponderosa en el centro comercial.

William Del Valle, creador de este espacio junto a Eric García, dijo a El Nuevo Día que hace dos años comenzaron alquilando el espacio del antiguo Bath and Body Works.

“Empezamos un Día de las Madres y ahí tuvimos 400 microempresarios casi un año”, explicó. De ahí, el centro comercial los movió al segundo piso del antiguo Sears Brand Central, mientras se daba la exhibición y experiencia que sirvió de complemento a la residencia del artista Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Eric García y William Del Valle, creadores de Colectivo. (Suministrada)

“Cuando se fue esa exhibición de Bad Bunny, nos mudaron al primer piso, pero eso va a cerrar porque viene una tienda grande”, afirmó. “Nos movieron a este local, el primer piso del antiguo Sears, y tenemos la mitad del primer piso completa”.

Los clientes, dijo, pueden entrar al espacio a través del centro comercial o por las puertas aledañas al restaurante Ponderosa.

Allí, explicó, hay unos 34 comerciantes que pagan rentas desde $350 a la semana, aunque hay otros acuerdos para negocios más pequeños, según afirmó.

En comunicado de prensa, se indicó que Del Valle y García dirigen GDV Events, empresa que se encarga de administrar los espacios. Han producido otros eventos para Plaza Las Américas, como eventos especiales para adultos mayores y otras poblaciones.

“Queremos que cuando alguien entre a Colectivo sienta que hay algo para todas las edades y para todos los gustos, pero sobre todo que sienta esa energía de lo nuestro: esto es de aquí, estoy apoyando a alguien de aquí y estoy ayudando a los comerciantes de Puerto Rico”, destacó Del Valle.