MIDA logra donación de más de 20,000 libras de comida al Banco de Alimentos

La campaña de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) y sus socios para reducir el desperdicio de alimentos, produjo una aportación de 24,774 libras de productos para el Banco de Alimentos.

Según se informó en comunicado de prensa, el recaudo del 2026 sobrepasó el récord de recaudos del 2025, momento en que se donaron 17,593 libras de alimentos a esta entidad.

Ambas entidades llevan años colaborando en un esfuerzo que forma parte de la cumbre anual, MIDA Conference & Food Show 2026, celebrado el pasado mes de junio. A esta donación masiva, recogida en sólo tres días, se suman miles de libras de artículos que durante el año las diferentes empresas afiliadas a MIDA aportan al Banco de Alimentos.

“El sector de alimentos cuenta con un alto sentido de responsabilidad social. Ver a tantas empresas unirse para lograr esta histórica aportación demuestra un compromiso real con Puerto Rico y con quienes más lo necesitan”, expresó el licenciado Manuel Reyes Alfonso, vicepresidente ejecutivo de MIDA.

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Por su parte, Félix Aponte López, presidente de la junta de directores de MIDA, añadió que “esta colaboración no solo representa una ayuda concreta para miles de familias, sino también un modelo de lo que puede lograrse cuando el sector privado trabaja de la mano con organizaciones sin fines de lucro en beneficio de Puerto Rico”.

“Ha sido la cifra más alta hasta el momento y sin duda alguna, seguiremos trabajando duro para continuar superándola cada año que nos permitan decir presente”, explicó, por su parte, Mari Jo Laborde, presidenta y CEO del Banco de Alimentos de Puerto Rico.