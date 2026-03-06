Mujeres líderes: Mapfre destaca que 35% de sus puestos directivos están al mando de féminas

La empresa de seguros Mapfre afirmó que el 35.4% de los puestos directivos en la empresa están en manos de mujeres.

Mientras, afirmaron que el 50.3% de las promociones internas, así como el 54.6% de las nuevas contrataciones en 2025 también fueron mujeres.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades y con el impulso de talento femenino en nuestra organización. Es una convicción que nos acompaña desde hace décadas y que hoy se traduce en hechos, cifras y resultados visibles en los casi 40 países donde operamos”, dijo Juan Carlos Rondeau, director general del Área Corporativa de Personas y Organizaciones de Mapfre.

“La diversidad, la inclusión y la igualdad son compromisos en los que creemos porque ayudan a construir un mundo más justo y solidario”, añadió.

PUBLICIDAD

La empresa anunció una campaña denominada “Juntos Cerramos Brechas” como parte del Día Internacional de la Mujer, este próximo domingo, 8 de marzo. La campaña incluye iluminar la sede de la empresa de color violeta para conmemorar la fecha “en la que se reivindican la igualdad de género, se reconocen los logros de las mujeres, se visibilizan los retos pendientes y se promueve la participación para promover la igualdad”.

En cuanto a la empresa en Puerto Rico, indicaron que “más de la mitad de su fuerza laboral (59.4%) está compuesta por mujeres”.

Mapfre cuenta, indicaron, con una política de diversidad e igualdad de oportunidades “que le permite avanzar y cumplir sus compromisos en esta materia, como seguir incrementando el porcentaje de mujeres en puestos de dirección hasta el 36% (meta para 2026). Este compromiso nos ha llevado a obtener en España el Distintivo de Igualdad en la Empresa desde hace una década”.