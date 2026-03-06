Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NegociosEmpresas y Comercios
Suscriptores
Bolsa de valores 10:42 PM
S&P 500 - (CFD)
6740.00
-1.33%
·
Dow Jones
47501.55
-0.95%
·
Nasdaq
22387.68
-1.59%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Mujeres líderes: Mapfre destaca que 35% de sus puestos directivos están al mando de féminas

En cuanto a la empresa en Puerto Rico, indicaron que “más de la mitad de su fuerza laboral (59.4%) está compuesta por mujeres”

6 de marzo de 2026 - 6:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La empresa de seguros Mapfre afirmó que el 35.4% de los puestos directivos en la empresa están en manos de mujeres. (Archivo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La empresa de seguros Mapfre afirmó que el 35.4% de los puestos directivos en la empresa están en manos de mujeres.

Mientras, afirmaron que el 50.3% de las promociones internas, así como el 54.6% de las nuevas contrataciones en 2025 también fueron mujeres.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades y con el impulso de talento femenino en nuestra organización. Es una convicción que nos acompaña desde hace décadas y que hoy se traduce en hechos, cifras y resultados visibles en los casi 40 países donde operamos”, dijo Juan Carlos Rondeau, director general del Área Corporativa de Personas y Organizaciones de Mapfre.

“La diversidad, la inclusión y la igualdad son compromisos en los que creemos porque ayudan a construir un mundo más justo y solidario”, añadió.

La empresa anunció una campaña denominada “Juntos Cerramos Brechas” como parte del Día Internacional de la Mujer, este próximo domingo, 8 de marzo. La campaña incluye iluminar la sede de la empresa de color violeta para conmemorar la fecha “en la que se reivindican la igualdad de género, se reconocen los logros de las mujeres, se visibilizan los retos pendientes y se promueve la participación para promover la igualdad”.

En cuanto a la empresa en Puerto Rico, indicaron que “más de la mitad de su fuerza laboral (59.4%) está compuesta por mujeres”.

Mapfre cuenta, indicaron, con una política de diversidad e igualdad de oportunidades “que le permite avanzar y cumplir sus compromisos en esta materia, como seguir incrementando el porcentaje de mujeres en puestos de dirección hasta el 36% (meta para 2026). Este compromiso nos ha llevado a obtener en España el Distintivo de Igualdad en la Empresa desde hace una década”.

Cuentan con un “Plan de Igualdad” que estará vigente hasta 2027, que incorpora medidas en nueve ámbitos, como “la creación de un protocolo de actuación para la prevención de acoso sexual y por razón de sexo; el compromiso de la empresa para continuar con la formación y sensibilización en materia de igualdad y sesgos inconscientes, y la creación de un apartado específico en la intranet que incluye medidas para víctimas de violencia de género, entre otras”.

Tags
MapfreMAPFRE Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 6 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: