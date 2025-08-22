Opinión
22 de agosto de 2025
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Multinacional adquiere empresa local de validaciones

Con la transacción, se retienen los 150 empleos de Validation & Engineering Group y se amplían los servicios a la industria de ciencias vivas

22 de agosto de 2025 - 11:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El ingeniero Luis Puig cofundó hace 28 años la firma de validaciones V&EG. (Suministrada)
Marian Díaz
Por Marian Díaz
Periodista de Negociosmarian.diaz@gfrmedia.com

La empresa nativa Validation & Engineering Group, (V&EG), una de las líderes en servicios de consultoría técnica, ingeniería y cumplimiento regulatorio, fue adquirida por Pinnaql, consultora internacional que ofrece soluciones tecnológicas y científicas a la industria de ciencias vivas.

Pinnaql es parte de 3Boomerang Capital, una firma de capital privado con sede en Greenwich, Connecticut.

Los fundadores de V&EG son Ronald Pacheco y Luis Puig, ambos egresados de la facultad de Ingeniería del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico.

“Esta adquisición demuestra el excepcional talento local que ha hecho de Puerto Rico un pilar de la manufactura global de ciencias vivas. Al unir la presencia establecida de V&EG con los recursos de Pinnaql, podemos ofrecer soluciones más rápidas e integradas”, expresó Pacheco en declaraciones escritas.

V&EG ofrece asesoría a la industria farmacéutica, biotecnología y de dispositivos médicos en Puerto Rico y a nivel internacional, ayudando a firmas globales a cumplir con los estándares de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés).

Por su parte, John Duffin, principal oficial ejecutivo (CEO por sus siglas en inglés) de Pinnaql, indicó que esta unión con V&EG les permite acelerar el lanzamiento de productos y lograr una ventaja competitiva sostenible.

Con esta adquisición, la empresa podrá ofrecer uno de los portafolios de servicios de consultoría más completos de la industria, según el CEO.

“Esta unión nos coloca en una posición más abarcadora para apoyar a nuestros clientes actuales, mientras extendemos nuestro alcance a nuevas organizaciones de ciencias vivas en Estados Unidos”, manifestó, por su parte, Puig.

Al presente, V&EG emplea a 150 profesionales y tiene oficinas en Puerto Rico y en Atlanta, Georgia. El monto de la transacción no fue divulgado, pero se informó que los empleos, así como el nombre V&EG se retienen; incluso Pacheco y Puig continuarán laborando en la empresa.

“Se trata de una nueva fase para la organización que impulsará el crecimiento y la innovación, mientras se mantiene al mismo equipo de confianza. Los fundadores de V&EG, Luis Puig y Ronald Pacheco, continuarán involucrados en el negocio como socios, reforzando la continuidad”, manifestó Duffin.

V&EG nació hace 28 años cuando Puig y Pacheco se percataron de que las multinacionales traían a Puerto Rico consultores o expertos de afuera para hacer trabajos que ellos dominaban, según indicó el dúo en una entrevista previa con El Nuevo Día, con motivo del vigésimo aniversario de su firma.

Recinto Universitario de MayagüezCienciaIndustria farmacéuticaEmpresas puertorriqueñasEmpresarios puertorriqueños
