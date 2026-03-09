Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.
“No tienes que quedarte en un lugar tóxico porque necesitas pagar tus cuentas...”: Virginia Rivera, embajadora del empoderamiento femenino
La presidenta y cofundadora de la organización Mujer Emprende Latina, comparte cómo nace su espíritu emprendedor, el que actualmente la ha llevado hasta India con la misión de despertar en cada mujer la pasión por emprender y apoyarlas en su camino empresarial
9 de marzo de 2026 - 11:08 PM