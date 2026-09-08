Nueva cadena de restaurantes llega a Puerto Rico

Slim Chickens abrirá su primera tienda en Puerto Rico el jueves a las 10:30 a.m. en San Patricio Village, anunció San Patricio y SC Puerto Rico Franchise, LLC.

La cadena estadounidense tiene más de 300 restaurantes alrededor del mundo.

“La apertura reafirma el compromiso de San Patricio de continuar ampliando su oferta y fortaleciendo la propuesta que ha convertido a esta área en uno de los principales destinos de gastronomía, compras y entretenimiento de Puerto Rico”, se informó en comunicado de prensa.

“El nuevo restaurante representa una inversión inicial de $1.5 millones y la creación de más de 50 empleos directos, como parte de un plan de expansión que contempla el desarrollo de cinco restaurantes Slim Chickens en la isla durante los próximos cinco años”, indicaron.

Luis M. Jové, directivo de SC Puerto Rico Franchise, LLC., dijo por su parte que la llegada de este restaurante “representa un paso importante en nuestra visión de continuar incorporando a Puerto Rico marcas con propuestas innovadoras y un gran potencial de crecimiento”.

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La cadena estadounidense tiene más de 300 restaurantes alrededor del mundo. (Suministrada)

“Nuestra experiencia de más de 40 años desarrollando y operando franquicias de restaurantes nos ha permitido conocer de cerca el mercado local y las preferencias del consumidor puertorriqueño. Esa experiencia nos brinda una base sólida para introducir una marca como Slim Chickens, con la confianza de que tendrá una excelente acogida. Nos entusiasma comenzar esta nueva etapa en San Patricio y seguir invirtiendo en nuestra isla mediante la creación de empleos y el desarrollo de nuevos proyectos”, expresó Jové.

Esta franquicia tiene su sede en Fayetteville, Arkansas, y tiene presencia en Estados Unidos, Reino Unido, Europa y Medio Oriente. Preparan a diario pollo fresco empanado a mano y cocinado al momento. La marca ha ganado popularidad por sus chicken tenders, alitas, batidas, postres y una selección de 14 salsas exclusivas.

Como parte de su propuesta, los clientes podrán disfrutar de distintas opciones para ordenar, ya sea en el restaurante, para llevar (carry out), a través del servicio drive-thru o mediante delivery por Uber Eats o DoorDash. El horario de operaciones será de 10:30 am a 10:00 pm los siete días de la semana.

Por su parte, Adolfo “Tito” González, presidente de Empresas Caparra, destacó que la llegada de Slim Chickens continúa fortaleciendo la oferta de San Patricio como un destino para marcas de reconocida trayectoria en el segmento fast casual.

“Nos entusiasma darle la bienvenida a Slim Chickens a San Patricio y que nos hayan escogido para establecer su primer restaurante en Puerto Rico. Continuamos incorporando conceptos innovadores y marcas reconocidas que enriquecen nuestra oferta gastronómica y les brindan a nuestros invitados más razones para visitar y disfrutar de San Patricio. Estamos seguros de que Slim Chickens será una excelente adición a la experiencia que ofrece San Patricio Village.”

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