Nueva campaña de Claro resalta la conexión y la cultura puertorriqueña

La empresa de telecomunicaciones Claro Puerto Rico, anunció este jueves la nueva campaña de “ClaroFull”, un esfuerzo integrado de comunicaciones que resalta la combinación de servicios que ofrece y cómo estos promueven la conectividad entre los puertorriqueños.

“Puerto Rico, como país, es una combinación perfecta de razas, música, sabores y personalidades. Fue pensando en esa conexión y la forma de crear combinaciones perfectas que desarrollamos ClaroFull. En esta nueva campaña celebramos esa combinación ganadora, tan exacta como una buena partida de dominó”, indicó en declaraciones escritas Enrique Ortiz de Montellano, presidente y principal oficial ejecutivo de Claro.

En comunicado de prensa, el ejecutivo resaltó que ClaroFull “no es solo un plan u oferta, sino un modelo que garantiza conectividad continua al integrar móvil, internet de alta velocidad, telefonía y televisión con Clarotv+ en un solo lugar”.

Según la empresa esta integración “está diseñada para simplificar la vida de quienes llevan una vida compleja y diversa”. “Desde familias que trabajan, estudian y disfrutan de entretenimiento simultáneamente en sus hogares, hasta empresas que combinan internet de fibra óptica, telefonía fija y celulares corporativos para impulsar su crecimiento”.

Detallaron que ClaroFull le ofrece a clientes nuevos y existentes obtener ahorros y beneficios exclusivos al combinar sus servicios de móvil e internet en su hogar o negocios. Precisamente, la nueva campaña presenta los diferentes servicios y cómo estos se convierten en la combinación ideal para conectar familias y comerciantes puertorriqueños.

Embajadores de la nueva campaña de Claro. (Suministrada)

En la campaña, los embajadores de Claro, Alexandra Fuentes, Deborah Martorell y Otto Oppenheimer se unen creando la combinación perfecta en un amistoso juego de dominó donde el consumidor es ese cuarto jugador que hace de la jugada la “mano perfecta”.

“Crear una combinación exitosa es como jugar dominó… todos queremos ganar y evitar la chiva. Lo mismo ocurre en la conectividad. Hay que saber seleccionar el mejor proveedor de telecomunicaciones para tu hogar o negocio que mejor atiendan las necesidades particulares; ahí está el valor de ClaroFull,” expresó el ejecutivo.

Ortiz de Montellano resaltó el aspecto emocional de la campaña, la cual tiene una conexión particular con la cultura local y la importancia de compartir entre amigos.