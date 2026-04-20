Nueva carreta en Plaza con los ganadores de Travesía Empresarial

Plaza Las Américas anunció la apertura de la carreta de “Cornetta”, ganadores de la quinta edición de la competencia Travesía al Éxito Empresarial, iniciativa desarrollada para impulsar negocios locales junto a Popular, con el apoyo de Wapa TV.

La apertura de la carreta, ubicada en el pasillo de Macy’s a Old Navy en el primer nivel de Plaza Las Américas, representa la materialización del premio otorgado como parte de la competencia que incluyó un espacio libre de costo por un año en el centro comercial, $20,000 dólares en capital semilla y ocho sesiones de mentoría empresarial para apoyar el desarrollo y crecimiento del negocio otorgado por Popular, entre otros.

“Estamos muy entusiasmados en Cornetta porque ya abrimos la carreta en Plaza Las Américas; es para nosotros una oportunidad significativa que sin duda permitirá que más personas conozcan nuestro proyecto y vivan de cerca la experiencia de conectar con nuestras piezas, algo que nos llena de satisfacción al saber que forman parte de sus espacios y momentos”, expresó Héctor Montalvo, fundador de Cornetta.

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“Nos llena de orgullo ver como Cornetta da este próximo paso y se integra a nuestra oferta comercial de Plaza Las Américas. La competencia Travesía al Éxito Empresarial continúa cumpliendo su propósito de servir como plataforma de crecimiento para emprendedores locales, brindándoles visibilidad ante nuestros visitantes y acceso a nuevas oportunidades de negocio”, expresó Edwin Tavárez, gerente general de Plaza Las Américas.

Desde su inicio, la competencia Travesía al Éxito Empresarial se ha consolidado como una plataforma de impulso para empresarios emergentes, brindándoles exposición, acompañamiento y recursos para fortalecer sus propuestas de negocios.

“Nos honra ser parte del nuevo capítulo de la trayectoria de la Cornetta, empresa que integra arte y tecnología en su producto innovador, digno de admirar. Continuamos respaldando iniciativas que fortalecen a los dueños de negocios y reconocemos a Plaza Las Américas por su compromiso con el empresarismo local y por crear espacios donde los pequeños negocios puedan crecer y conectar con nuevas audiencias”, expresó Jorge García Noya, primer vicepresidente de Banca de Negocios de Banco Popular.