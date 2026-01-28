Nueva presidencia en Enactus Puerto Rico

La líder empresarial, Yolaine Salgado, experta en transformación organizacional y liderazgo estratégico, asumió la presidencia de la organización Enactus Puerto Rico, tras 14 años como integrante de la Junta de Directores.

Con su entrada, el ente indicó en declaraciones escritas que aspira a iniciar una nueva etapa, “dirigida a fortalecer el desarrollo humano, el emprendimiento social y las oportunidades de crecimiento para miles de estudiantes universitarios” en el archipiélago borincano.

La institución sin fines de lucro afirmó que, “este nuevo ciclo representa una evolución natural para Enactus Puerto Rico”.

Durante más de dos décadas, la organización “ha acompañado a jóvenes de diversas disciplinas académicas en la creación de proyectos y empresas sociales que impactan comunidades, generan soluciones innovadoras y desarrollan líderes con propósito”.

“Enactus existe para abrir caminos; para que jóvenes con talento, ideas y compromiso social tengan las herramientas, la mentoría y la confianza necesarias para convertir sus ideas en soluciones reales que transformen vidas, comenzando por las suyas propias”, señaló Salgado en comunicado de prensa.

“Nuestro compromiso es fortalecer esa experiencia estudiantil y acompañarlos en el tránsito de la universidad al mundo empresarial, con impacto, ejecución tangible y oportunidades”, apuntó.

Asimismo, reconoció el trabajo realizado por su antecesor, el licenciado Alberto Estrella, “cuya visión y liderazgo contribuyeron a consolidar a Enactus Puerto Rico como una plataforma sólida de formación, impacto y colaboración multisectorial.

Junto con Salgado, presidenta y fundadora de FiDelis Solutions, LLC, con operaciones en Puerto Rico y la República Dominicana, estará un equipo integrado por líderes del sector empresarial que, conformarán el comité ejecutivo y la junta de directores, entre estos, el pasado presidente, Alberto Estrella, de Estrella LLC.

Entretanto, Ana Medellín de TOTE Maritime Puerto Rico y, Mildred Ramírez, de Business Squad, fungirán como vicepresidentas y, Carmen L. Marrero, de Puerto Rico Supplies Group, será la tesorera.

Igualmente, Yahaira Feliciano, de Valdés, García, Marín & Martínez, LLP, se desempeñará como subtesorera y, el rol de secretaria estará a cargo de Alexandra Viso del Grupo VL.

De acuerdo con la organización, “Enactus Puerto Rico implementará una agenda estratégica enfocada en elevar la calidad y viabilidad de los emprendimientos sociales, fortalecer la mentoría y las alianzas con la industria, y asegurar que más proyectos estudiantiles evolucionen hacia iniciativas sostenibles con impacto económico, social y ambiental”.

La organización dedicada al desarrollo de líderes y emprendedores sociales a través de la acción universitaria, “impactó a más de 2,100 estudiantes universitarios en 2025, mediante 91 eventos de desarrollo de capacidades, fortaleciendo destrezas empresariales, de liderazgo, innovación y empleabilidad”.