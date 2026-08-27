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Nueva presidenta para Ponce Health Sciences University

La doctora Kenira J. Thompson García asumirá la dirección de la universidad

27 de agosto de 2026 - 2:00 PM

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Ponce Health Sciences University (PHSU) anunció el nombramiento de la Dra. Kenira J. Thompson García como nueva presidenta de la institución. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Ponce Health Sciences University (PHSU) designó a la doctora Kenira J. Thompson García como nueva presidenta de la institución.

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Thompson García, quien se desempeñó en la facultad de la universidad como profesora de Neurociencia, Psiquiatría y Ciencias Conductuales, llegó a esta universidad en Ponce en 2005. Ha tenido puestos como decana de Investigación, vicepresidenta de Investigación y presidenta del Ponce Research Institute (PRI).

Según se informó en comunicado de prensa, Thompson García ha aportado “al crecimiento de los fondos externos de investigación, la expansión de la infraestructura científica y el reclutamiento de talento especializado para Puerto Rico”. También, se indicó, ha impulsado programas para ampliar las oportunidades de estudiantes interesados en carreras biomédicas y ha promovido iniciativas colaborativas dirigidas a atender las disparidades de salud.

“La designación de la doctora Thompson es motivo de gran orgullo para toda nuestra comunidad universitaria. Su historia en PHSU refleja el valor de desarrollar el talento interno y reconocer a quienes han dedicado su carrera a hacer crecer esta institución. Kenira combina excelencia científica, visión estratégica, sensibilidad humana y un profundo conocimiento de nuestra misión. Confiamos plenamente en su capacidad para conducir a PHSU hacia una nueva etapa de innovación, colaboración e impacto para Puerto Rico y las comunidades a las que servimos”, expresó David Lenihan, principal oficial ejecutivo (CEO, en inglés) de la universidad.

Thompson García cuenta con un bachillerato de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y una maestría y un doctorado en Neurociencia Conductual de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee. Realizó estudios posdoctorales en la Universidad de Texas en San Antonio y posee, además, un MBA de Judge Business School de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido.

En 2017 se convirtió en la primera mujer hispana seleccionada para un término de tres años en el comité directivo del Group on Research Advancement de la Association of American Medical Colleges. Además, ha desarrollado diversos programas dirigidos a ampliar las oportunidades para estudiantes interesados en carreras relacionadas con las ciencias biomédicas.

Durante la pandemia del COVID-19, fue integrante de la Coalición Científica, codirectora de su Comité de Protocolos y, posteriormente, copresidenta de ese organismo asesor. Desde esas funciones contribuyó al análisis de datos y al desarrollo de recomendaciones dirigidas a apoyar la toma de decisiones y el manejo de la emergencia. Entre 2022 y 2024 presidió la Junta Asesora Científica del Gobernador de Puerto Rico para Emergencias de Salud Pública y, durante más de una década, ha liderado iniciativas comunitarias de apoyo a sectores vulnerables.

“Recibo este nombramiento con profunda gratitud y con un enorme sentido de responsabilidad. PHSU ha sido mi hogar profesional durante más de dos décadas, y he tenido el privilegio de crecer junto a una comunidad extraordinaria de estudiantes, facultad, investigadores y colaboradores. Me comprometo a continuar fortaleciendo nuestra excelencia académica y científica, a ampliar las oportunidades para nuestros estudiantes y a seguir trabajando para que la universidad genere soluciones que mejoren la salud y la calidad de vida de las comunidades que servimos”, afirmó Thompson García.

Ponce Health Sciences University opera desde 1977 como una institución universitaria especializada en la formación de profesionales en Medicina, Psicología Clínica, Ciencias Biomédicas, Salud Pública, Enfermería y Medicina Dental. Cuenta, además, con un centro educativo en San Juan que ofrece un Bachillerato en Enfermería, Maestría en Ciencia en Ciencias Médicas, Maestría en Psicología Escolar y un Doctorado en Psicología Clínica. También tiene un campus en St. Louis, MO y una Escuela de Medicina en Tortola, Islas Vírgenes Británicas (BVI).

El Legend of the Seas, considerado el crucero más grande del mundo, llegará a Puerto Rico en 2027. La embarcación pertenece a la clase Icon de Royal Caribbean. “La llegada del crucero más grande del mundo a Ponce representa un importante voto de confianza en Puerto Rico y en el enorme potencial turístico de la región sur”, expresó, por su parte, González Colón.
1 / 18 | Así es por dentro el crucero más grande del mundo que llegará en 2027 a Puerto Rico . El Legend of the Seas, considerado el crucero más grande del mundo, llegará a Puerto Rico en 2027. - The Royal Caribbean
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