Nueva vicepresidenta senior en el Hipódromo Camarero

El Hipódromo Camarero anunció la designación de María Cristina Mari como vicepresidenta senior.

Ervin Rodríguez, presidente y principal oficial ejecutivo del hipódromo, anunció en comunicado de prensa que Mari ha trabajado en la industria hípica por los pasados 15 años.

“Durante los pasados 15 años, María Cristina Mari ha desempeñado un rol fundamental en la transformación de la industria hípica, destacándose por impulsar iniciativas que han logrado unificar los distintos sectores del ecosistema hípico, fomentando un ambiente de colaboración, estabilidad y crecimiento sostenible”, indicó.

Según se informó, Mari ha liderado importantes avances a través de sus distintos roles, “incluyendo la Dirección del Sistema de Video Juegos (SVJ), donde ha logrado un crecimiento sostenido y la optimización de operaciones durante los pasados 15 años, así como la dirección de agencias hípicas, eventos, alianzas de marcas e iniciativas de inclusión y mejoramiento de los productos de apuestas”. “Asimismo, ha desempeñado una destacada labor en el mercadeo y la publicidad de la marca Camarero y de la industria hípica puertorriqueña”.

PUBLICIDAD

De igual forma, Mari ha impulsado vínculos de negocios tanto locales como internacionales y ha trabajado para consolidar esfuerzos que anteriormente operaban de forma fragmentada, promoviendo una visión común enfocada en el progreso colectivo.

1 / 12 | Así es cómo le hacen las pruebas de dopaje a los caballos en el Hipódromo Camarero. La salida de una de las carreras de caballo en el Hipódromo Camarero, en Canóvanas. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 12 Así es cómo le hacen las pruebas de dopaje a los caballos en el Hipódromo Camarero La salida de una de las carreras de caballo en el Hipódromo Camarero, en Canóvanas. Ramon "Tonito" Zayas Compartir

Entre otras cosas, se le atribuye crear el Comité para el Bienestar de la Hípica, para establecer estándares robustos para garantizar el bienestar animal en todas las etapas del ciclo de vida del caballo.

“Desde la llegada de los ejemplares a las facilidades del Hipódromo Camarero, se han reforzado protocolos apoyados por nuevas tecnologías para el monitoreo constante y la provisión de condiciones óptimas de estabulación”, se informó.

“De igual forma, bajo su liderazgo se han impulsado esfuerzos dirigidos a asegurar un retiro digno para los caballos una vez culminan su vida competitiva, fomentando programas de transición, adopción y cuidado a largo plazo, en colaboración con organizaciones y aliados comprometidos con el bienestar animal”, se indicó.