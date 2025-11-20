Opinión
20 de noviembre de 2025
Empresas y Comercios
Suscriptores
Nueve centros comerciales se preparan para recibir nuevos inquilinos

Los establecimientos abrirán entre las próximas semanas y principios de 2026

20 de noviembre de 2025 - 11:00 AM

Plaza del Sol, en Bayamón, redobló sus protocolos de limpieza en áreas de mayor posibilidad de contagio como lo son los pasamanos de escaleras, botones del elevador y otras.
Plaza del Sol en Bayamón es una de las nueve propiedades comerciales de Curzon Puerto Rico que añadirá más tiendas.
Marian Díaz
Por Marian Díaz
Periodista de Negocios

Plaza Escorial y otros tantos centros comerciales de Curzon Puerto Rico estrenarán inquilinos en las próximas semanas, con el objetivo de fortalecer la oferta comercial y atraer más consumidores.

Skechers será uno de los nuevos inquilinos que se unirá a Plaza Escorial. Abrirá en los próximos días en un espacio de 12,000 pies cuadrados.

El restaurante New East Asian Bistro, que se especializa en la cocina oriental, llegará también a Escorial. Ocupará un espacio de 5,816 pies cuadrados y tendrá estacionamiento independiente.

En Plaza del Sol en Bayamón la cadena local Urban Street Wear abrirá un espacio de 2,020 pies cuadrados. Mientras, la tienda American Eagle estrenará un local totalmente renovado, justo a tiempo para la Navidad.

Otro de los malls de Curzon en Bayamón, Plaza Río Hondo, sumará a su oferta gastronómica a Bacalaito Bakery en las próximas semanas. Esta es una empresa puertorriqueña con un menú variado de comida criolla, repostería propia hecha diariamente y café puertorriqueño. Estará en el área del food court.

Planet Fitness y Chick-fil-A abrirán en Plaza Cayey

La cadena Planet Fitness establecerá un nuevo gimnasio en Plaza Cayey en un espacio de 17,319 pies cuadrados. Y próximamente se sumará Chick-fil-A, que continúa su expansión en la isla con un edificio independiente de 6,000 pies cuadrados y servicarro.

Las tiendas especializadas en la venta de colchones siguen en expansión. En este caso, Mattress Depot abrirá en Plaza del Norte en un espacio de 2,470 pies cuadrados.

Otro competidor, Global Mattress, abrirá en Plaza Fajardo en un espacio de 3,450 pies cuadrados. En ese mismo centro comercial, Power Solar establecerá una tienda de 1,785 pies cuadrados y Tropical Paradise, que se especializa en la venta de accesorios de celulares y tabletas, ocupará 1,600 pies cuadrados.

La aseguradora Triple S instalará un centro de servicio en Plaza Walmart en Guayama, en un espacio de 5,145 pies cuadraros.

Y la cadena Burlington anunció su apertura en Plaza del Atlántico en Arecibo para los primeros meses de 2026. La tienda tendrá 31,771 pies cuadrados.

“Nos llena de satisfacción continuar ampliando y diversificando nuestra oferta alrededor de la isla con nuevos conceptos y con la expansión de otras marcas que confían en nosotros. Esto nos permite servir mejor a nuestros clientes en todos nuestros centros comerciales”, expresó Carola Pierluisi, vicepresidenta senior de arrendamiento y mercadeo de Curzon Puerto Rico.

Pierluisi mencionó que en días recientes la cadena de calzado deportivo Foot Locker abrió su nueva tienda en Plaza del Sol en un espacio totalmente rediseñado de 12,075 pies cuadrados. La tienda integra, bajo un mismo techo, el concepto de Kids Foot Locker con la oferta tradicional de la marca.

Golden Corral, Pizza@, Subway, Wingstop, Sephora, Chick-fil-A, Texas Roadhouse y Cosmo Prof -especializada en la venta de productos de belleza para los profesionales de la industria-, son algunas de las marcas que continúan abriendo locales en los centros comerciales de Curzon.

“Estamos en un momento importante de crecimiento en Curzon Puerto Rico, lo que ha impulsado una ola de nuevas aperturas en nuestros centros comerciales. Estas incluyen marcas nacionales y locales, nuevos conceptos en nuestro portafolio y la expansión de comerciantes existentes”, añadió Pierluisi.

Curzon Puerto Rico administra nueve centros comerciales en la isla, a saber: Plaza del Sol, Plaza del Norte, Plaza Río Hondo, Plaza Escorial, Plaza Isabela, Plaza del Atlántico, Plaza Cayey, Plaza Fajardo y Plaza Walmart en Guayama.

Marian Díaz
Marian DíazArrow Icon
Marian Díaz es una periodista con más de 25 años de experiencia cubriendo la industria del comercio, las pymes y las empresas familiares en Puerto Rico. Escribe, además, sobre la industria...
