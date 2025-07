Nuevo ejecutivo de Liberty apuesta a “volver a tomar el liderazgo del mercado”

“Esa es un poco la historia que me ha traído a mí a cruzar el mundo, porque estaba en Omán, o sea tan lejos como te puedas imaginar, antes de cruzar el mundo con la familia y empezar en este proyecto, porque es una historia de tener un ‘turnaround’, que ya he hecho varios en mi vida y es lo que me motiva y me divierte”, compartió Vivas en entrevista con El Nuevo Día.