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On Point Strategy expande sus operaciones a Panamá

La firma de consultoría apuesta al mercado panameño como plataforma de crecimiento regional

11 de noviembre de 2026 - 1:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Carmen “Mely” Torres, fundadora y Chief Visionary Officer de On Point Strategy. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La firma puertorriqueña de consultoría gerencial On Point Strategy, expande sus operaciones a Panamá como parte de su estrategia de internacionalización.

“Llegar a Panamá representa una oportunidad para llevar la experiencia y el conocimiento que hemos desarrollado en Puerto Rico a nuevos mercados. Vemos en Panamá una plataforma estratégica para establecer relaciones, colaborar con organizaciones de distintos sectores y contribuir a iniciativas que requieren planificación, capacidad de ejecución y resultados medibles”, expresó Carmen “Mely” Torres, fundadora y Chief Visionary Officer de On Point Strategy, en declaraciones escritas.

“Nuestra meta es crecer de manera sostenible, manteniendo la calidad y el compromiso que han definido nuestra trayectoria”, añadió.

Señaló que la apertura consolida su presencia en un mercado estratégico para desarrollar nuevas oportunidades de negocio y ofrecer sus servicios especializados a organizaciones del sector público, privado y organismos internacionales.

Durante diez años la empresa ha desarrollado capacidades en transformación organizacional, estrategia empresarial, manejo de fondos y subvenciones, cumplimiento regulatorio, optimización operacional y análisis de datos. Desde su base en Puerto Rico, la firma ha ampliado su alcance y experiencia, con una cartera de fondos gestionados que supera los $4,000 millones.

Según detallaron en un parte de prensa, desde Panamá, On Point Strategy enfocará sus servicios en tres áreas principales: el sector gubernamental, mediante asesoría en gobernanza, cumplimiento regulatorio, modernización operacional y desarrollo institucional.

De igual menera, en el sector privado, a través de la optimización de procesos, el desarrollo de indicadores clave de desempeño (KPI) y soluciones tecnológicas para la toma de decisiones basadas en datos y los organismos multilaterales y proyectos de desarrollo, mediante servicios de asistencia técnica, monitoreo, evaluación y gestión de proyectos, con el objetivo de identificar oportunidades de colaboración en Panamá y otros mercados de América Latina.

“Las organizaciones necesitan más que planes estratégicos: necesitan contar con las capacidades, los procesos y la información necesarios para ejecutarlos. Esa combinación de experiencia, metodología y tecnología es parte de lo que distingue nuestra propuesta de valor. La expansión a Panamá nos permite compartir ese conocimiento, desarrollar nuevas relaciones y continuar evolucionando como una firma con visión internacional”, añadió Torres-Rodríguez.

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Empresas puertorriqueñasEnfoque Pymes
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