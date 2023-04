Con una inversión de $2 millones, inaugura mañana jueves Our House, un restaurante y espacio de entretenimiento para amantes de videojuegos, deportes y juegos electrónicos en San Patricio Plaza en Guaynabo.

El establecimiento abrirá sus puertas mañana jueves 27 de abril, a las 6:00 p.m. No obstante, del viernes en adelante, el horario será de 11:00 a.m. a 11:00 p.m. de lunes a jueves, los viernes y sábados permanecerá abierto hasta la 1:00 a.m., y los domingos de 11:00 a.m. a 10:00 p.m.

El nuevo restaurante ocupa el antiguo espacio de Romano’s Macaroni Grill, en el segundo nivel del centro comercial. Generará 80 empleos directos y acomodará a 250 personas.

Our House es propiedad de la familia Morales, dueña de la compañía de guardias de seguridad Genesis Security Services, y del abogado y empresario José Julio Aparicio.

En entrevista con El Nuevo Día, Aparicio indicó que la idea de crear Our House surgió en el 2021, tras su regreso de un evento de apuestas deportivas en Estados Unidos. A los pocos días, el centro comercial lo contactó para preguntarle si podía montar un concepto de videojuegos y entretenimiento en el mall.

Aparicio y Roberto P. Morales son socios también en E-Sports Red Rooster PR, LLC, empresa incorporada en enero de 2020 y dueña del primer equipo de jugadores de videojuegos en la isla.

Estos recibirán créditos contributivos por la apertura de Our House, ya que los videojuegos caen bajo la definición de industrias creativas, según Aparicio.

Por su parte, Morales explicó que Our House es “un lugar de entretenimiento para la familia, desde el más pequeño hasta los abuelos. Te puedes entretener, comer rico y la oferta es de primer orden”.

“Esta es la casa de todos, de los gamers, los atletas, de la familia”, agregó Aparicio, al explicar el por qué el nombre del negocio.

“Venimos a atender una necesidad, y es que toda la familia pueda compartir, comer y divertirse a la vez; y no que los jóvenes estén en sus cuartos jugando y los padres en el comedor. Es unir mundos que ahora están aparte”, agregó el abogado.

El establecimiento tiene una barra, un salón comedor y un estudio de transmisión para creadores de contenido, denominado Claro “gaming studio” –equipado con la última tecnología para hacer transmisiones en vivo-, el cual está disponible por reservación.

Cuenta también con un área central, dividida en cuatro salas, con cabida para ocho personas cada una, en la que los clientes pueden comer y beber mientras disfrutan su evento favorito. Esto, ya que frente a las salas hay una pared con 16 monitores que transmitirán eventos diversos, tanto deportivos como artísticos.

“Esto es como estar en la sala de tu casa, pero con seguridad y parking gratis”, manifestó Aparicio.

En un mes abrirá el Mercado, un área en la parte frontal del restaurante y con entrada independiente, en la que los clientes podrán adquirir gorras, camisetas y otra mercancía alusiva a Our House y WinIn PR –la casa de apuestas electrónicas del restaurante-, así como vinos, bebidas y comida lista para calentar.

El Mercado servirá, además, de sala de espera para los clientes, en caso de que el restaurante esté lleno a capacidad.

De otro lado, en los próximos meses Our House estrenará el servicio de apuestas electrónicas. Ya está en construcción el área, cerca del comedor principal. Aparicio aclaró que solo los adultos podrán hacer apuestas.

En cuanto al menú, el mismo fue confeccionado por el chef José Cintrón, e incluye variedad de opciones, entre ellas carnes, pescados, arroces, y hasta setas para los veganos, dijo Emilia González, gerente general.

El local tiene, en total, 30 monitores, así como tres murales pintados por el artista Andrew_Con_S, donde los comensales podrán tomarse “selfies”.

Cuestionados sobre si abrirán otros Our House, Morales respondió en la afirmativa. “La meta nuestra es expandir este concepto por toda la isla”.

Aparicio añadió que en Puerto Rico hay suficiente mercado para abrir más negocios como este. Mencionó que el 80% de los hogares tiene, al menos, una consola de viodejuegos, y en el 64% de ellos hay dos consolas, según una encuesta realizada por la Cámara de Comercio de Puerto Rico en el 2019.