Pan Pepín retira del mercado lotes de Para Bien Al Grano

Pan Pepín Inc., anunció este martes que retiró del mercado varios lotes del producto Para Bien Al Grano debido a que el producto contiene sésamo (ajonjolí), un alérgeno que no fue declarado en su etiqueta.

“Las personas que tienen alergia o sensibilidad severa al sésamo (ajonjolí) corren el riesgo de experimentar una reacción alérgica grave o potencialmente mortal si consumen este producto”, detallaron en comunicado de prensa.

“En Pan Pepín Inc., la seguridad de nuestros consumidores y la transparencia son nuestras principales prioridades. Lamentamos sinceramente cualquier inconveniente que este retiro del mercado pueda ocasionar. Estamos tomando medidas inmediatas para retirar los productos afectados del mercado y reforzar nuestros procedimientos de etiquetado y verificación de alérgenos, con el fin de prevenir incidentes similares en el futuro”, señalaron.

El producto distribuido a través de todo Puerto Rico, fue incluido en los siguientes lotes del producto retirados:

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PRODUCTO UPC #LOT (s) EXP DATE

Para Bien Al Grano 0 21425 01513 4 Sell By Oct / 12 3B1 274 10-12-26

Para Bien Al Grano 0 21425 01513 4 Sell By Oct / 14 3B1 277 10-14-26

Para Bien Al Grano 0 21425 01513 4 Sell By Oct / 15 3B1 278 10-15-26

Para Bien Al Grano 0 21425 01513 4 Sell By Oct / 17 3B1 280 10-17-26

Para Bien Al Grano 0 21425 01513 4 Sell By Oct / 18 3B1 281 10-18-26

Para Bien Al Grano 0 21425 01513 4 Sell By Oct / 19 3B1 282 10-19-26

Para Bien Al Grano 0 21425 01513 4 Sell By Oct / 21 3B1 284 10-21-26

La empresa, que ubica en Bayamón, advirtió que los consumidores con alergia al sésamo (ajonjolí) que hayan adquirido los productos afectados no deben consumirlos.