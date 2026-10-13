Pan Pepín retira del mercado lotes de Para Bien Al Grano
La elaboradora alerta que ciertos lotes del producto, el empaque no advierte que contiene sésamo o ajonjolí
13 de octubre de 2026 - 7:33 PM
13 de octubre de 2026 - 7:33 PM
Pan Pepín Inc., anunció este martes que retiró del mercado varios lotes del producto Para Bien Al Grano debido a que el producto contiene sésamo (ajonjolí), un alérgeno que no fue declarado en su etiqueta.
“Las personas que tienen alergia o sensibilidad severa al sésamo (ajonjolí) corren el riesgo de experimentar una reacción alérgica grave o potencialmente mortal si consumen este producto”, detallaron en comunicado de prensa.
“En Pan Pepín Inc., la seguridad de nuestros consumidores y la transparencia son nuestras principales prioridades. Lamentamos sinceramente cualquier inconveniente que este retiro del mercado pueda ocasionar. Estamos tomando medidas inmediatas para retirar los productos afectados del mercado y reforzar nuestros procedimientos de etiquetado y verificación de alérgenos, con el fin de prevenir incidentes similares en el futuro”, señalaron.
El producto distribuido a través de todo Puerto Rico, fue incluido en los siguientes lotes del producto retirados:
PRODUCTO UPC #LOT (s) EXP DATE
Para Bien Al Grano 0 21425 01513 4 Sell By Oct / 12 3B1 274 10-12-26
Para Bien Al Grano 0 21425 01513 4 Sell By Oct / 14 3B1 277 10-14-26
Para Bien Al Grano 0 21425 01513 4 Sell By Oct / 15 3B1 278 10-15-26
Para Bien Al Grano 0 21425 01513 4 Sell By Oct / 17 3B1 280 10-17-26
Para Bien Al Grano 0 21425 01513 4 Sell By Oct / 18 3B1 281 10-18-26
Para Bien Al Grano 0 21425 01513 4 Sell By Oct / 19 3B1 282 10-19-26
Para Bien Al Grano 0 21425 01513 4 Sell By Oct / 21 3B1 284 10-21-26
La empresa, que ubica en Bayamón, advirtió que los consumidores con alergia al sésamo (ajonjolí) que hayan adquirido los productos afectados no deben consumirlos.
Recomendó además devolver los productos al establecimiento donde fueron adquiridos para recibir un reembolso completo, desechar los productos si no es posible devolverlos o comunicarse con la compañía para obtener información adicional sobre el retiro del mercado.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
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