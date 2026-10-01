Pandora inaugura fábrica de joyería en Vietnam que funciona con energía renovable

Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam - La empresa danesa de joyería Pandora ha inaugurado en Vietnam la mayor planta de fabricación de joyería de alta gama del mundo, una fábrica de 150 millones de dólares que funciona íntegramente con electricidad renovable y utiliza oro y plata 100% reciclados.

Esta expansión pone de relieve un reto más amplio para el sector de la joyería: reducir la huella medioambiental de los metales preciosos sin dejar de satisfacer la creciente demanda de joyas. El uso de oro y plata reciclados puede reducir la necesidad de metales recién extraídos, pero los expertos señalan que llevar a cabo ese cambio requiere cadenas de suministro fiables y una mayor transparencia.

La nueva planta de Ciudad Ho Chi Minh, en el sur de Vietnam, producirá hasta 60 millones de piezas de joyería al año, lo que aumentará la capacidad de producción de la empresa en un 50% y reducirá su huella de carbono en un 17%, según ha declarado la consejera delegada, Berta de Pablos-Barbier, a The Associated Press.

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“Estamos marcando el camino y esperamos de verdad que los demás nos sigan”, afirmó.

Pandora se expande en Vietnam mientras los fabricantes buscan energía limpia

Tras 37 años en Tailandia, Pandora quería ampliar su base de fabricación para aumentar la flexibilidad y reforzar la resiliencia de la cadena de suministro, según explicó Pablos-Barbier.

Afirmó que se había elegido Vietnam por sus artesanos cualificados, capaces de cumplir con los estándares de Pandora en materia de artesanía, por su entorno empresarial y por su sólida infraestructura.

El acceso a infraestructuras de energía renovable para suministrar electricidad a las fábricas se está convirtiendo cada vez más en un “factor importante” para Pandora y otras empresas danesas, según ha afirmado Lina Gandløse Hansen, embajadora de Dinamarca en Vietnam.

La planta de Pandora en Vietnam, que cuenta con 7,000 trabajadores, se abastecerá íntegramente de electricidad renovable procedente del sol y del viento, gracias a los paneles solares instalados en sus tejados y a los planes de colaborar con parques solares locales, según ha informado la empresa.

Además, se encuentra justo enfrente de la fábrica de 1,000 millones de dólares que la empresa de juguetes Lego inauguró en 2025, donde, según afirma, fabrica juguetes sin emitir a la atmósfera gases que contribuyen al calentamiento global.

Vietnam ha experimentado una rápida expansión de las energías renovables y, a finales de 2024, contaba con la mayor capacidad instalada de energía solar y eólica del sudeste asiático. Sin embargo, el país sigue dependiendo en gran medida del carbón para abastecer de energía a su economía en rápido crecimiento, por lo que es importante que las empresas manufactureras adopten formas de electricidad más limpias, en el marco de los esfuerzos de Vietnam por alcanzar las emisiones netas cero para 2050.

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El sector manufacturero representa una quinta parte del PIB de Vietnam y consume la mitad de la energía que utiliza el país. Existen planes para eliminar progresivamente las centrales eléctricas de carbón de aquí a 2040.

Cómo fabricar joyas con oro y plata reciclados

El compromiso de Pandora con el uso de oro y plata reciclados fue “algo muy importante”, afirmó Saleem H. Ali, responsable del programa sobre minerales críticos y transiciones energéticas inclusivas de la Universidad de las Naciones Unidas.

Dijo que el oro es especialmente fácil de reciclar y que, a diferencia de metales como el cobre, no se degrada ni se oxida. La plata también se puede reciclar, aunque puede empañarse y hay que limpiarla.

“Por eso es tan valioso. Todavía conservamos oro de los antiguos egipcios, en bastante buen estado”, afirmó.

La empresa danesa comenzó a utilizar plata y oro 100% reciclados para sus nuevas joyas en agosto de 2024.

Sus fábricas reciben pequeños granos de metal refinado procedentes de empresas de reciclaje de Europa y Asia, obtenidos a partir de artículos que van desde equipos médicos hasta cubertería usada, según ha explicado Mads Twomey-Madsen, director de sostenibilidad de Pandora.

También implica encontrar proveedores, fundiciones o refinerías que utilicen únicamente material reciclado. Además, existe el riesgo de que algunos puedan añadir material recién extraído a la mezcla, señaló Ali. “Eso conlleva muchas auditorías”.

Pandora comenzó a transformar su cadena de suministro en su conjunto hace cinco años mediante la adopción de las normas establecidas por el Consejo de Joyería Responsable (Responsible Jewellery Council), un grupo del sector que promueve prácticas responsables en ámbitos como los derechos humanos, los derechos de los trabajadores y el impacto medioambiental, según explicó Twomey-Madsen. La empresa recurre a auditores independientes, añadió.

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Afirmó que el objetivo final es que toda la cadena de suministro —incluido el proceso de alto consumo energético que consiste en calentar y separar los metales de otros materiales para eliminar las impurezas— funcione con energía limpia.

Otros retos son la minería urbana y el rastreo del oro

“La recuperación de metales valiosos a partir de productos desechados y otros residuos supone un reto”, afirmó Twomey-Madsen.

El mundo está generando más residuos electrónicos que nunca: 62 millones de toneladas métricas en 2022, una cifra que, según las previsiones, aumentará hasta los 82 millones de toneladas métricas en 2030, según un informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de las Naciones Unidas y su centro de investigación UNITAR. Gran parte de estos residuos se procesa de manera informal, lo que expone a los trabajadores a sustancias tóxicas mientras recuperan metales valiosos como el oro y la plata.

Según la Organización Mundial de la Salud, se han detectado más de 1,000 sustancias nocivas en los residuos electrónicos o generadas al reciclarlos de forma inadecuada, entre ellas plomo, mercurio, cadmio y otras sustancias químicas tóxicas.

Ali, el experto en minerales críticos, afirmó que la minería artesanal del oro —en la que personas a título individual o pequeños grupos extraen oro utilizando herramientas sencillas— es actualmente la principal causa de contaminación por mercurio en todo el mundo. Los mineros de los países pobres pueden utilizar este metal tóxico para separar el oro de otros materiales, lo que supone un peligro para las personas y el medio ambiente.

Afirmó que se han realizado esfuerzos para mejorar el suministro de oro, pero que sigue siendo difícil rastrear su procedencia. En el sur de Asia, en particular, existe una gran demanda de oro y los vendedores de joyas a menudo no preguntan de dónde procede el oro que venden.

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“Una vez que se derrite, es muy difícil localizarlo”, afirmó.

Twomey-Madsen afirmó que la empresa espera que su compromiso con la compra de metales reciclados demuestre a los proveedores que existe un mercado en expansión para estos materiales. Añadió que, en un principio, Pandora pagaba un sobreprecio por el oro y la plata reciclados, asumiendo el mayor coste e invirtiendo junto con los proveedores para crear una cadena de suministro más fiable para estos materiales.

La fabricación de joyas genera muchas menos emisiones que sectores como la aviación o la industria cementera. Sin embargo, señaló que si todo el sector pasara a utilizar oro y plata reciclados, se podría evitar que unos 63.9 millones de toneladas estadounidenses (58 millones de toneladas métricas) de dióxido de carbono se emitieran a la atmósfera cada año.

“Eso equivale al total de emisiones de la ciudad de Nueva York”, afirmó.

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