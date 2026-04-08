Justo cuando el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha elevado los precios de múltiples insumos, incluyendo el plástico y los comercios continúan en compás de espera ante la futura prohibición de los plásticos de un solo uso, un proyecto ante la consideración del Senado propone reemplazar ambos estatutos con una campaña educativa de protección al ambiente y un incentivo contributivo para los comercios que adopten prácticas favorables al ambiente.