Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NegociosEmpresas y Comercios
Suscriptores
Bolsa de valores 04:27 AM
S&P 500 - (CFD)
6616.85
0.08%
·
Dow Jones
46584.46
-0.18%
·
Nasdaq
22017.85
0.1%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:Proponen un crédito contributivo a comercios por eliminar el uso de plásticos de todo uso

Un proyecto del Senado eliminaría las leyes que promueven el uso de bolsas reusables y prohíben plásticos difíciles de reciclar

8 de abril de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El proyecto propone reemplazar estas leyes con una campaña educativa de protección al ambiente y un incentivo contributivo para los comercios que adopten prácticas favorables al ambiente. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Maricarmen Rivera Sánchez
Por Maricarmen Rivera Sánchez
Periodista de Negociosmaricarmen.rivera@gfrmedia.com

Justo cuando el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha elevado los precios de múltiples insumos, incluyendo el plástico y los comercios continúan en compás de espera ante la futura prohibición de los plásticos de un solo uso, un proyecto ante la consideración del Senado propone reemplazar ambos estatutos con una campaña educativa de protección al ambiente y un incentivo contributivo para los comercios que adopten prácticas favorables al ambiente.

Tags
Bolsas plásticas
ACERCA DEL AUTOR
Maricarmen Rivera Sánchez
Maricarmen Rivera SánchezArrow Icon
Periodista en San Juan, Puerto Rico. Es natural de Fajardo. Tiene un bachillerato en Comunicación Pública de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y en...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 8 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: