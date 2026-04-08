Proponen un crédito contributivo a comercios por eliminar el uso de plásticos de todo uso
Un proyecto del Senado eliminaría las leyes que promueven el uso de bolsas reusables y prohíben plásticos difíciles de reciclar
8 de abril de 2026 - 11:10 PM
8 de abril de 2026 - 11:10 PM
Justo cuando el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha elevado los precios de múltiples insumos, incluyendo el plástico y los comercios continúan en compás de espera ante la futura prohibición de los plásticos de un solo uso, un proyecto ante la consideración del Senado propone reemplazar ambos estatutos con una campaña educativa de protección al ambiente y un incentivo contributivo para los comercios que adopten prácticas favorables al ambiente.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
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