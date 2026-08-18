Para septiembre el BE Fest

El Fideicomiso para la Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico anunció la celebración del Boricua Emprende Fest (BE Fest), en el cual reúnen emprendedores que buscan cómo conectar –y aprender– de otros emprendedores.

Según se anunció en comunicado de prensa, el BE Fest se hará este año el 4 de septiembre en el Centro de Convenciones en Miramar y en el mismo participarán los programas de emprendimiento como Colmena66, Fase1 y Parallel18.

“La misión del Fideicomiso es acelerar la innovación y el desarrollo económico de Puerto Rico desde nuestros pilares estratégicos: la investigación científica, la salud pública, la transferencia de tecnología y el emprendimiento. BE Fest representa cómo ese compromiso cobra vida al conectar talento, conocimiento, capital y colaboración para que más personas puedan crear y hacer crecer empresas con potencial de transformar nuestra isla, en un centro de innovación de reconocimiento global”, expresó Lucy Crespo, principal oficial ejecutiva del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

La agenda incluye unas 30 sesiones educativas, así como unos 15 proveedores de servicio y otros 20 negocios locales que formarán parte de “pop up markets” y competencias entre emprendedores.

“El BE Fest 2026 coincide con un año de celebración: Colmena66 cumple 10 años construyendo el ecosistema empresarial de Puerto Rico. Una década conectando y fortaleciendo la Red de Apoyo Empresarial, que hoy reúne a más de 200 organizaciones en todas las regiones de Puerto Rico”, se informó.

Entre los conferenciantes para esta octava edición se encuentran: Mariela “Mela” Pabón, Norwill Fragoso, Israel Lugo, Elsa del Pino, Héctor Westerband, Claudia Ramos, Michelle Arce, entre muchos otros que participarán en los distintos ‘tracks’ del evento.

El visitante también podrá descubrir cómo las empresas Açai Express y Sacató lograron crecer, expandir y construir marcas exitosas. Además la conferenciante Elsa del Pino hablará sobre la inteligencia artificial en la forma de hacer negocios. También se tocarán temas como la estrategia de precios, permisos, cumplimiento y manejo de riesgos.

“Llegar a nuestra octava edición del BE Fest en el mismo año que celebramos una década de Colmena66 es un momento que nos llena de orgullo y gratitud. Este evento es el reflejo de lo que hemos construido juntos durante tantos años: un ecosistema empresarial más fuerte, más conectado y con más recursos que nunca,” dijo Bárbara Rivera, directora ejecutiva de Colmena66.