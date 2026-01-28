Parallel 18 convoca a empresarios a participar de su programa de aceleración internacional

Unas 18 empresas que demuestren innovación, historial operativo no mayor de tres años y que estén incorporadas en Puerto Rico o Estados Unidos, podrían ser seleccionadas para participar de un proyecto que hasta les permitiría acceder a una inversión de $100,000.

Se trata de parallel18, un programa del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico (FCTIPR), el cual abrió el proceso de solicitudes para su programa de aceleración internacional P18 y que tendría una duración de 20 semanas.

“Estamos muy emocionados de comenzar, oficialmente, esta nueva fase de parallel18 como plataforma de inversión y aceleración”, dijo en declaraciones escritas la ingeniera Lucy Crespo, principal oficial ejecutivo del FTIPR.

“P18 Gen. 14 contará con un currículo renovado y oportunidades de inversión competitivas. Esto demuestra nuestra continua adaptación, a la vez que posicionamos a Puerto Rico como un centro de innovación de reconocimiento global”, sostuvo.

Igualmente, destacó que, “para esta edición, se aceptarán empresas innovadoras en la fase cero de evaluación. La selección inicial de startups se somete a un período virtual de evaluación y diligencia debida de cuatro semanas que, debe completarse con éxito para avanzar a la siguiente etapa”.

“Un máximo de 18 startups seleccionadas participarán en un programa de 16 semanas que incluye bootcamps, conexiones con socios corporativos locales y una inversión de $100,000 a través de un SAFE (Acuerdo Simple para Capital Futuro)”, explicó.

De hecho, las empresas interesadas tendrán hasta la medianoche del domingo, 1 de marzo para completar la solicitud en línea.

Asimismo, dijo que, “P18 requiere que las empresas participantes demuestren innovación, tengan un historial operativo de no más de tres años, estén incorporadas en Puerto Rico o Estados Unidos y estén dispuestas a registrarse para operar en Puerto Rico de ser seleccionadas”.

“Además, los startups participantes deben estar en proceso de recaudación de fondos a corto plazo, con una ronda de inversión abierta o prevista para abrirse dentro de los seis meses posteriores a la fecha de inicio del programa en julio de 2026”, manifestó.

El programa P18 Gen. 14 se centrará en aspectos clave del emprendimiento, entre estos, ventas, operaciones y recaudación de fondos, entre otros.

“Para apoyar los objetivos a largo plazo y los KPI de los #P18ners, realizaremos reuniones semanales de seguimiento para asegurar su liderazgo en su camino de crecimiento. En esencia, queremos que nuestra cohorte alcance el máximo potencial durante su estancia en Puerto Rico”, dijo, por su parte, el doctor Héctor Jirau, director ejecutivo de parallel18.

“La fase cero del programa comenzará en abril. Este proceso inicial consta de un plazo de due diligence, con una evaluación virtual de 4 semanas. Para avanzar al currículo de 16 semanas, un grupo selecto de startups debe completar con éxito la fase cero”, detalló.

Mientras tanto, resaltó que, “la cohorte internacional oficial se anunciará a finales de mayo y el programa está previsto que comience la primera semana de julio. Una vez seleccionado, oficialmente, el grupo recibe su inversión de $100,000 y participa en el currículo de aceleración completo”.

“Como parte de las iniciativas del proceso de solicitud de P18, se llevará a cabo una sesión informativa virtual el 29 de enero a las 12:00 p.m. (AST/UTC-4) para aclarar cualquier duda. Los interesados en participar pueden registrarse en https://luma.com/zih7evun“, recalcó.

Hasta la fecha, según Jirau, unas 320 empresas han participado en P18, incluyendo 66 de Puerto Rico. Igualmente, el programa también ha dado la bienvenida a startups de países como Brasil, México, Colombia, Argentina, Singapur y Estados Unidos, entre otros.

“Una vez aceptadas, las startups obtienen acceso a valiosos recursos, incluyendo descuentos exclusivos de proveedores de servicios dedicados a apoyar su crecimiento”, expuso.