Parallel18 destina $1.6 millones a su generación 14

Parallel18, programa de emprendimiento del Fideicomiso para Ciencias, Tecnología e Investigación de Puerto Rico (FCTIPR), anunció la selección de 16 empresas emergentes (startups) para la cohorte número 14 de su aceleradora internacional P18.

Además de 16 semanas de capacitación y acceso a conexiones e inversionistas, las startups participantes recibirán una inversión de $100,000, informó P18 mediante comunicado.

El ciclo de la generación 14 comenzará el 6 de julio.

“Para el Fideicomiso, resulta fundamental invertir en soluciones disruptivas que impulsen la economía y el bienestar de los ciudadanos a través del emprendimiento”, destacó Lucy Crespo, principal ejecutiva del Fideicomiso. “P18 desempeña un papel clave en nuestra misión de consolidar a Puerto Rico como un centro de innovación con prestigio internacional”.

En esta ronda, que comienza el 6 de julio, hay representación de industrias como tecnología educativa, energía renovable, salud y biotecnología. Además de Puerto Rico, las empresas provienen de Argentina, Australia, Chile, Colombia, España, México, Uruguay y Estados Unidos.

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Entre las empresas locales seleccionadas se destacan dos graduadas del programa de incubación enfocado en ciencias vivas, BioLeap: Cultimar Technologies, que amplía las capacidades de la acuicultura marina a peces de aguas profundas de forma sostenible, y Diversia Health, cuya tecnología patentada redefine la investigación clínica al integrar a participantes y ensayos mediante conectividad avanzada.

“Durante la programación curricular, las empresas serán expuestas a bootcamps enfocados en la transición de la teoría a la práctica para el levantamiento de capital y la gestión de relaciones con inversionistas. Del mismo modo, los fundadores tendrán la oportunidad de visitar empresas locales y participar en eventos de networking, entre otras iniciativas diseñadas para integrarse al ecosistema de innovación de Puerto Rico", detalló Héctor Jirau, director ejecutivo de parallel18.

Las startups seleccionadas son: Bootup Studios (EE.UU.), Bumii (Colombia), Comuhack (Chile), Comexsoft (España), Cultimar Technologies (Puerto Rico), Delfi a la moda (EE.UU.), Diversia Health (Puerto Rico), GOW Credit (México), Kiddo (Colombia), Monte Caldera (EE.UU.), Pawer (Chile), Roxxem (EE.UU.), SkinCheck (EE.UU.), Soy Menta (Argentina), Surtly (Uruguay) y Totex Energy (Australia).

Según el más reciente informe de impacto del programa, desde su fundación, P18 ha recibido más de 9,000 solicitudes, graduado 320 compañías —41.3% puertorriqueñas— y distribuido $13.3 millones en capital semilla.