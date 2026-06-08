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Parallel18 destina $1.6 millones a su generación 14

Cada una de las 16 startups participantes recibirá una inversión de $100,000, informó el programa del Fideicomiso de Ciencias

8 de junio de 2026 - 3:28 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La generación 14 de la aceleradora Parallel18 tienen 16 startups. En la foto, una sesión reciente de mentoría, con el fundador de BrainHi, Emmanuel Oquendo (a la derecha). (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Parallel18, programa de emprendimiento del Fideicomiso para Ciencias, Tecnología e Investigación de Puerto Rico (FCTIPR), anunció la selección de 16 empresas emergentes (startups) para la cohorte número 14 de su aceleradora internacional P18.

Además de 16 semanas de capacitación y acceso a conexiones e inversionistas, las startups participantes recibirán una inversión de $100,000, informó P18 mediante comunicado.

El ciclo de la generación 14 comenzará el 6 de julio.

“Para el Fideicomiso, resulta fundamental invertir en soluciones disruptivas que impulsen la economía y el bienestar de los ciudadanos a través del emprendimiento”, destacó Lucy Crespo, principal ejecutiva del Fideicomiso. “P18 desempeña un papel clave en nuestra misión de consolidar a Puerto Rico como un centro de innovación con prestigio internacional”.

En esta ronda, que comienza el 6 de julio, hay representación de industrias como tecnología educativa, energía renovable, salud y biotecnología. Además de Puerto Rico, las empresas provienen de Argentina, Australia, Chile, Colombia, España, México, Uruguay y Estados Unidos.

Entre las empresas locales seleccionadas se destacan dos graduadas del programa de incubación enfocado en ciencias vivas, BioLeap: Cultimar Technologies, que amplía las capacidades de la acuicultura marina a peces de aguas profundas de forma sostenible, y Diversia Health, cuya tecnología patentada redefine la investigación clínica al integrar a participantes y ensayos mediante conectividad avanzada.

“Durante la programación curricular, las empresas serán expuestas a bootcamps enfocados en la transición de la teoría a la práctica para el levantamiento de capital y la gestión de relaciones con inversionistas. Del mismo modo, los fundadores tendrán la oportunidad de visitar empresas locales y participar en eventos de networking, entre otras iniciativas diseñadas para integrarse al ecosistema de innovación de Puerto Rico", detalló Héctor Jirau, director ejecutivo de parallel18.

Las startups seleccionadas son: Bootup Studios (EE.UU.), Bumii (Colombia), Comuhack (Chile), Comexsoft (España), Cultimar Technologies (Puerto Rico), Delfi a la moda (EE.UU.), Diversia Health (Puerto Rico), GOW Credit (México), Kiddo (Colombia), Monte Caldera (EE.UU.), Pawer (Chile), Roxxem (EE.UU.), SkinCheck (EE.UU.), Soy Menta (Argentina), Surtly (Uruguay) y Totex Energy (Australia).

Según el más reciente informe de impacto del programa, desde su fundación, P18 ha recibido más de 9,000 solicitudes, graduado 320 compañías —41.3% puertorriqueñas— y distribuido $13.3 millones en capital semilla.

En la generación 13, por ejemplo, las startups reportaron una valoración combinada de $88.5 millones y $1.95 millones en ingresos generados durante la cohorte.

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Parallel 18Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e InvestigaciónStartups en Puerto Rico
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