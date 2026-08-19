Parallel18 figura entre las mejores aceleradoras de Estados Unidos

Parallel18, adscrita al Fideicomiso para Ciencias, Tecnología e Investigación de Puerto Rico, se colocó entre las mejores incubadoras y aceleradoras de Estados Unidos para el 2026, según la lista America’s Best Incubators and Accelerators que elabora la revista TIME y la plataforma de estadísticas Statista.

En el puesto 21, de un total de 80, parallel18 también fue la única organización de Puerto Rico en este selecto grupo de propulsores del emprendimiento, informó el Fideicomiso mediante comunicado.

La lista de TIME y Statista evalúa las incubadoras y aceleradoras de negocio a partir de criterios rigurosos, que incluyen resultados medibles de fundadores de startups, recomendaciones de pares y antecedentes históricos probados.

Entre más de 200 solicitudes, parallel18 fue seleccionada por su impacto demostrable en el ecosistema de innovación y emprendimiento, afirmó Lucy Crespo, principal ejecutiva del Fideicomiso.

“Este reconocimiento es una validación de la visión que dio origen a parallel18 y de nuestro compromiso continuo con el desarrollo de una economía basada en la innovación. Ver a parallel18 posicionarse entre las mejores aceleradoras de América (Estados Unidos) demuestra que Puerto Rico tiene la capacidad, el talento y la infraestructura para competir y destacarse a nivel global”, expresó la ingeniera Crespo. “Este logro pertenece a todo el ecosistema emprendedor que hemos ayudado a construir y reafirma el papel de Puerto Rico como un referente de innovación en la región”.

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El programa acumula más de 650 compañías graduadas —41.3% puertorriqueñas— y más de $13.3 millones en capital semilla distribuido.

Tan solo en la Generación 13 de P18, las startups reportaron una valoración combinada de $88.5 millones y generaron $1.95 millones en ingresos durante su ciclo de aceleración.

“Ser reconocidos como una de America’s Best Incubators and Accelerators es profundamente gratificante y refleja el trabajo incansable de nuestro equipo y la calidad excepcional de los emprendedores que hemos tenido el privilegio de acompañar. Puerto Rico ha demostrado ser un ecosistema vibrante de innovación, y parallel18 se enorgullece de ser un catalizador de esa transformación”, destacó el director ejecutivo de parallel18, Héctor Jirau.