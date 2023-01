La cadena de disfraces y artículos para fiestas Party City se acogió a la protección de la Ley federal de Quiebras ayer martes, tras haber intentado sin éxito subsanar sus problemas financieros que ha enfrentado en los últimos años.

Party City Holdco Inc., junto con sus 13 filiales, presentó una petición voluntaria de reorganización corporativa (Capítulo 11) en la Corte federal de Quiebras en el Distrito Sur de Texas.

La corporación enumeró sus activos y pasivos en un rango de entre $1,000 y $10,000 millones. La empresa está representada por John F Higgins, IV de Porter Hedges LLP y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP como sus asesores legales. Mientras, Alix Partners es su asesor de reestructuración.

La capitalización de la compañía ronda los $41 millones, tras llevar un largo tiempo enfrentando un volumen de ventas más débil. La inflación ha afectado también la demanda de sus productos.

En un documento regulatorio la compañía informó que llegó a un acuerdo con los tenedores de deuda para reducir su carga de deuda de $1,700 millones. Agregó que obtuvo $150 millones en financiamiento que le permitirá mantener sus tiendas abiertas y sus operaciones en funcionamiento.

Hasta octubre de 2022, la corporación tenía 761 tiendas Party City y 149 tiendas temporales Halloween City. En 2021 tenía más de 16,000 empleados a tiempo completo y parcial.

La quiebra no incluye a las tiendas Party City que operan bajo franquicia, como es el caso de las cinco tiendas en Puerto Rico. Estas pertenecen a Party City of PR Inc., empresa local que lleva 30 años en la isla y genera 150 empleos directos. Las tiendas están en Guaynabo, Bayamón, Caguas, Mayagüez y Carolina.

“Somos una corporación aparte y gracias a Dios estamos muy bien. La quiebra no aplica a nosotros”, sostuvo la empresaria Vivian Amieiro, quien junto a su hermana Aileen son las dueñas de la franquicia en la isla.

Amieiro señaló que la corporación en Estados Unidos ha cambiado de dueño varias veces y ha estado en problemas financieros antes, pero siempre ha salido adelante. Confía en que esta vez vuelvan a salir airosos.

Entre los problemas financieros que enfrentó la compañía matriz estuvieron el aumento de los costos durante la pandemia y la escasez de helio, lo que perjudicó las ventas de globos. “Los globos son un punto focal de nuestra estrategia de crecimiento y son un factor clave de nuestra experiencia de marca diferenciada”, dijo la compañía en un documento regulatorio.

Entre los años 2017 y 2021, las ventas de Party City cayeron 8 % hasta situarse e $2,200 millones. La compañía proyectó que las ventas se mantendrían estables en 2022.

Sin embargo, la empresa perdió dinero todos los años entre 2019 y 2021 y en semanas recientes adelantó que podría perder hasta $199 millones en 2022.