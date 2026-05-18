Peccas genera $60,000 al mes con la venta de mantecados inspirados en el sabor boricua

Comprarle mantecado a su hija cada vez que salía de una cita médica era la oportunidad de Ángela Lugo Figueroa de consentirla luego de un día difícil. Y para que nunca les faltara la alegría de saborear el popular postre congelado, decidió emprender con la una heladería.

Al relatar su historia, la empresaria de 37 años recordó que, se mudó con su retoño a la ciudad de Orlando en Florida, en 2012, para buscar respuestas a una situación de salud que experimentaba la pequeña y, “el mantecado era como un premio para ella, después de pasar todo eso que, a veces no era muy agradable”.

Según Lugo Figueroa, “mi hija fue diagnosticada con Williams Syndrome que, es una condición genética del desarrollo”.

“Entonces, cuando veníamos en el avión para volver a Puerto Rico, tres años después, tenía este feeling de que, quería abrir una heladería para seguir teniendo esa experiencia acá. Yo quería hacer mantecados enfocados en el gusto local”, contó la mujer nacida en Carolina.

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No obstante, antes de dar rienda suelta a su anhelo, Ángela se capacitó con talleres de empresarismo ofrecidos por el Municipio de Carolina y el Departamento del Trabajo, respectivamente.

Primero empezó con un food truck que llamó Dulce Sofía, en Luquillo, pero la devastación ocasionada por el huracán María transformó su negocio en una sociedad empresarial junto a la corozaleña, Leylamarie Nieves, a través de Peccas Helado Artesanal.

La propuesta empresarial de Ángela Lugo y Leylamarie Nieves cuenta con una variedad de 25 sabores de mantecados, en localidades ubicadas en San Juan, Guaynabo (Suministrada)

“Eso fue en 2016 cuando me enfoqué en aprender y, para ese tiempo el Departamento del Trabajo tenía un programa que daba food trucks a las personas que querían hacer su negocio. Entonces, abrí el food truck a principios de 2017 y duré así hasta que llegó el huracán María”, expuso.

“En ese proceso conozco a quien es mi socia que, tenía un negocio de crepas y hacía catering. A veces, ella me acompañaba y ayudaba en el food truck porque yo estaba solita y, a veces, no podía ni ir al baño. Ahí soñábamos con buscar un local, porque trabajar un food truck es difícil”, resaltó.

Meses después del ciclón, encontraron un espacio en Río Grande, cercano al Bosque Nacional El Yunque, el cual acondicionaron con la ayuda de amistades, “bien low budget”.

“Tuvimos que cerrar por la pandemia. Pero la dueña del local decide vender el edificio y nos dijo que teníamos que sacar todas las cosas. Nosotras, con la frustración de perder el espacio, pero como estábamos haciendo delivery nos dimos cuenta de que muchos clientes eran de San Juan”, manifestó.

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“Entonces, nos pusimos a buscar un local en San Juan y, en septiembre de 2021, abrimos en calle Cerra. Igual, con low budget; chavitos que teníamos guardados y otro poco de chavitos que nos dio su papá”, reveló.

De acuerdo con Ángela, la inversión inicial fue de $25 mil, pero en septiembre de 2025 abrieron otra localidad en Plaza Alta Mall Shopping Center de Guaynabo, para el tomaron un préstamo de $170 mil con Banco Popular.

Allí ofrecen cerca de 25 sabores de mantecados, además de crepas, café, batidas y matcha, en un espacio “para pasarla bien”.

La propuesta empresarial de Ángela Lugo y Leylamarie Nieves cuenta con una variedad de 25 sabores de mantecados, en localidades ubicadas en San Juan, Guaynabo (Suministrada)

“Tenemos mantecados artesanales que hacemos en casa. Cada bizcochito o galletita que trae el mantecado, lo hacemos aquí. Son mantecados inspirados en el sabor puertorriqueño, entre estos, el tres leches, polvorón de almendras, flan, mangó, parcha y coco”, detalló.

“El café que vendemos nos lo suple D’Nuevo en Guaynabo que, ellos les compran a agricultores locales y lo tuestan”, agregó.

Igualmente, en 2024 inauguraron un carretón en Distrito T-Mobile en San Juan, en donde cuentan con una variedad de helados artesanales.

En tanto, otro aspecto que les ayudó a afianzar su negocio fue la participación en el programa de aceleración empresarial Eleva tu Negocio del Centro para Puerto Rico Sila M. Calderón.

Allí obtuvieron $5 mil en capital semilla del Banco Popular, tras ganar el segundo lugar entre las empresas que completaron la capacitación de ocho sesiones educativas presenciales.

¿De dónde proviene Peccas?

La empresaria reveló que, el nombre de Peccas Helado Artesanal surgió cuando “mi socia y yo, estábamos buscando algo en común y, es que, las dos tenemos pecas”.

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“También decidimos ponerle Peccas, por la palabra pecado, porque estás rompiendo la dieta”, dijo al mencionar que la operación, en los tres puntos de venta, genera 23 empleos.

Entre los retos que han enfrentado, “el mayor es la electricidad”.

“En (la tienda de la) calle Cerra llegamos a poner una planta con el mismo edificio, pero en Guaynabo ha sido un poco más complicado porque hicimos una inversión grande y todavía estamos en recuperación. Eventualmente, hay que poner una planta (eléctrica) porque aquí se va la luz mucho”, confesó.

“En la calle Cerra, el reto es el estacionamiento que, afortunadamente, se abrieron muchos negocios y es algo bueno, pero sin logística de estacionamiento. Eso hace que las ventas se afecten”, lamentó.

Finalmente, afirmó que, de vender $200 semanales en su antiguo food truck, “ahora, el promedio (de ventas) al mes, estamos como en $60 mil, entre las dos tiendas y el carrito”.