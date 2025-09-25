Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
25 de septiembre de 2025
85°nubes rotas
NegociosEmpresas y Comercios
Suscriptores
Bolsa de valores 08:17 PM
S&P 500
6599.96
-0.57%
·
Dow Jones
45920.03
-0.44%
·
Nasdaq
22363.88
-0.6%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Pep Boys nombra un nuevo gerente general para Puerto Rico

Con 23 años de experiencia, Eddy Sandoval buscará impulsar el crecimiento de las operaciones comerciales y de consumo en la isla

25 de septiembre de 2025 - 3:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La cadena se fundó en 1921 y cuenta con más de 800 tiendas en Estados Unidos y Puerto Rico. (Suministrada)
Marian Díaz
Por Marian Díaz
Periodista de Negociosmarian.diaz@gfrmedia.com

Pep Boys, la cadena de tiendas especializada en proveer servicios automotrices, anunció que ha designado a Eddy Sandoval como nuevo gerente general de Puerto Rico, quien supervisará los negocios de consumo y comerciales en la isla.

RELACIONADAS

Sandoval cuenta con más de 23 años de experiencia en Pep Boys. Comenzó su carrera como miembro del equipo a tiempo parcial y ascendió a diversos puestos de liderazgo, incluyendo gerente de tienda, director de área, director regional y director de calidad del servicio.

A lo largo de su trayectoria, la compañía lo reconoció por transformar los mercados y liderar tiendas insignia de alto volumen que obtienen resultados consistentes.

En su nuevo puesto, Sandoval aprovechará su amplia experiencia operativa en diversas regiones de Estados Unidos para impulsar mejoras en las condiciones de las tiendas, el servicio al cliente, la rentabilidad y el desarrollo del equipo en Puerto Rico, informó la compañía mediante comunicado de prensa.

“Eddy tiene una trayectoria comprobada de resultados y de formar equipos sólidos y motivados. Confiamos en que su liderazgo seguirá fortaleciendo la presencia de Pep Boys en Puerto Rico”, afirmó Joe Auriemma, director ejecutivo de la empresa.

Sostuvo que la filosofía de liderazgo de Sandoval se centra en “superar obstáculos para que su equipo pueda trabajar con mayor eficiencia, sin dejar de afrontar el reto de crecer”.

“El liderazgo de Eddy marca un capítulo emocionante para Pep Boys en Puerto Rico, ya que la compañía continúa expandiendo sus servicios, apoyando a los equipos locales y brindando soluciones automotrices confiables para los conductores de toda la isla”, agregó el director ejecutivo.

Pep Boys compró en el 2020 al competidor Boricua Tecnicentro Mundial, que tenía seis tiendas en aquel momento. Los empleados de Tecnicentro pasaron a laborar con la empresa estadounidense.

Mientras, a finales de 2023 anunció que arrendaría sus 34 tiendas en Puerto Rico a Auto Zone para concentrarse en el negocio de servicio automotriz. El plan de Pep Boys era compartir el espacio de la mayoría de sus establecimientos con la tienda de artículos para autos; lo que a su vez, ayudó a Auto Zone a aumentar su presencia en la isla.

Pep Boys, fundada en 1921 por los veteranos de la Marina Manny, Moe y Jack, cuenta hoy con más de 800 localidades en Estados Unidos y Puerto Rico.

Tags
Piezas de autosNombramientos
ACERCA DEL AUTOR
Marian Díaz
Marian DíazArrow Icon
Marian Díaz es una periodista con más de 25 años de experiencia cubriendo la industria del comercio, las pymes y las empresas familiares en Puerto Rico. Escribe, además, sobre la industria...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 25 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: