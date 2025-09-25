Pep Boys nombra un nuevo gerente general para Puerto Rico

Pep Boys, la cadena de tiendas especializada en proveer servicios automotrices, anunció que ha designado a Eddy Sandoval como nuevo gerente general de Puerto Rico, quien supervisará los negocios de consumo y comerciales en la isla.

Sandoval cuenta con más de 23 años de experiencia en Pep Boys. Comenzó su carrera como miembro del equipo a tiempo parcial y ascendió a diversos puestos de liderazgo, incluyendo gerente de tienda, director de área, director regional y director de calidad del servicio.

A lo largo de su trayectoria, la compañía lo reconoció por transformar los mercados y liderar tiendas insignia de alto volumen que obtienen resultados consistentes.

En su nuevo puesto, Sandoval aprovechará su amplia experiencia operativa en diversas regiones de Estados Unidos para impulsar mejoras en las condiciones de las tiendas, el servicio al cliente, la rentabilidad y el desarrollo del equipo en Puerto Rico, informó la compañía mediante comunicado de prensa.

“Eddy tiene una trayectoria comprobada de resultados y de formar equipos sólidos y motivados. Confiamos en que su liderazgo seguirá fortaleciendo la presencia de Pep Boys en Puerto Rico”, afirmó Joe Auriemma, director ejecutivo de la empresa.

Sostuvo que la filosofía de liderazgo de Sandoval se centra en “superar obstáculos para que su equipo pueda trabajar con mayor eficiencia, sin dejar de afrontar el reto de crecer”.

“El liderazgo de Eddy marca un capítulo emocionante para Pep Boys en Puerto Rico, ya que la compañía continúa expandiendo sus servicios, apoyando a los equipos locales y brindando soluciones automotrices confiables para los conductores de toda la isla”, agregó el director ejecutivo.

Pep Boys compró en el 2020 al competidor Boricua Tecnicentro Mundial, que tenía seis tiendas en aquel momento. Los empleados de Tecnicentro pasaron a laborar con la empresa estadounidense.

Mientras, a finales de 2023 anunció que arrendaría sus 34 tiendas en Puerto Rico a Auto Zone para concentrarse en el negocio de servicio automotriz. El plan de Pep Boys era compartir el espacio de la mayoría de sus establecimientos con la tienda de artículos para autos; lo que a su vez, ayudó a Auto Zone a aumentar su presencia en la isla.