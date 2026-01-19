Permiso único: lo que debes saber para obtenerlo y poner a funcionar tu negocio
Toda actividad comercial necesita este permiso
19 de enero de 2026 - 11:08 PM
Adentrarse en el mundo de la permisología en Puerto Rico es, realmente, un tema complicado. Sin embargo, lo que toda persona debe conocer es que, necesita un permiso único para la operación de una actividad comercial o uso de su negocio.
Se trata de un trámite de licencias y certificaciones requeridas a comercios, oficinas, iglesias y condominios, entre estas, licencia de uso, salud y bomberos.
Esto se hace a través de una plataforma llamada Single Bussines Portal (SBP), utilizando sus datos de registro (usuario y contraseña).
Entre los consejos brindados por Alfredo Rivera Pizarro de Permisos On Time, para radicar el Permiso Único, se encuentran:
Cabe destacar que, un comerciante que deje de pagar el permiso único por un término de dos años, “el permiso muere” y debe iniciar el proceso desde cero.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
