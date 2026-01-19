Permiso único: lo que debes saber para obtenerlo y poner a funcionar tu negocio

Adentrarse en el mundo de la permisología en Puerto Rico es, realmente, un tema complicado. Sin embargo, lo que toda persona debe conocer es que, necesita un permiso único para la operación de una actividad comercial o uso de su negocio.

Se trata de un trámite de licencias y certificaciones requeridas a comercios, oficinas, iglesias y condominios, entre estas, licencia de uso, salud y bomberos.

Esto se hace a través de una plataforma llamada Single Bussines Portal (SBP), utilizando sus datos de registro (usuario y contraseña).

Entre los consejos brindados por Alfredo Rivera Pizarro de Permisos On Time, para radicar el Permiso Único, se encuentran:

Valide con el número de catastro si la zonificación de la propiedad permite una actividad comercial.

Verifique que la localidad cuente con los estacionamientos necesarios.

Necesitará un memorial explicativo, fotos de la estructura, certificaciones del CRIM, Hacienda, Asume, Policía de Puerto Rico y patente municipal.

Asegúrese de que todas las certificaciones estén vigentes

Si una persona va a abrir negocio con licencia de licores o cigarrillos, no puede tener deudas con Asume, ni con el CRIM ni con Hacienda.

Visite OGPe (Oficina de Gerencia y Permisos) o municipio si tiene deudas y solicite un plan de pago.

Permita el acceso al negocio de los inspectores de Bomberos y Salud.

Radique cuando tenga todos los documentos necesarios.

Confirme que la información a someter es la correcta, incluyendo usos comerciales y pies cuadrados del local.

Verifique diariamente el portal de SBP.