Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NegociosEmpresas y Comercios
Suscriptores
Bolsa de valores 03:09 AM
S&P 500
6940.01
-0.06%
·
Dow Jones
49359.33
-0.17%
·
Nasdaq
23515.39
-0.06%
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Permiso único: lo que debes saber para obtenerlo y poner a funcionar tu negocio

Toda actividad comercial necesita este permiso

19 de enero de 2026 - 11:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
17 de enero de 2026. Bayamón, PR. END/NEGOCIOS. Recorrido por el casco urbano de Bayamón para ilustrar la actividad económica impulsada por los comercios en ese municipio. FOTO POR: Carlos Rivera Giusti/GFR Media. Bayamón, Negocios, Comercio, Economía, Casco Urbano, Pitirre, Oficina de Permisos, Patente Municipal (Carlos Rivera Giusti)
Sandra Torres Guzmán
Por Sandra Torres Guzmán

Adentrarse en el mundo de la permisología en Puerto Rico es, realmente, un tema complicado. Sin embargo, lo que toda persona debe conocer es que, necesita un permiso único para la operación de una actividad comercial o uso de su negocio.

Se trata de un trámite de licencias y certificaciones requeridas a comercios, oficinas, iglesias y condominios, entre estas, licencia de uso, salud y bomberos.

Esto se hace a través de una plataforma llamada Single Bussines Portal (SBP), utilizando sus datos de registro (usuario y contraseña).

Entre los consejos brindados por Alfredo Rivera Pizarro de Permisos On Time, para radicar el Permiso Único, se encuentran:

  • Valide con el número de catastro si la zonificación de la propiedad permite una actividad comercial.
  • Verifique que la localidad cuente con los estacionamientos necesarios.
  • Necesitará un memorial explicativo, fotos de la estructura, certificaciones del CRIM, Hacienda, Asume, Policía de Puerto Rico y patente municipal.
  • Asegúrese de que todas las certificaciones estén vigentes
  • Si una persona va a abrir negocio con licencia de licores o cigarrillos, no puede tener deudas con Asume, ni con el CRIM ni con Hacienda.
  • Visite OGPe (Oficina de Gerencia y Permisos) o municipio si tiene deudas y solicite un plan de pago.
  • Permita el acceso al negocio de los inspectores de Bomberos y Salud.
  • Radique cuando tenga todos los documentos necesarios.
  • Confirme que la información a someter es la correcta, incluyendo usos comerciales y pies cuadrados del local.
  • Verifique diariamente el portal de SBP.

Cabe destacar que, un comerciante que deje de pagar el permiso único por un término de dos años, “el permiso muere” y debe iniciar el proceso desde cero.

Tags
Enfoque PymesEmpresas puertorriqueñas
ACERCA DEL AUTOR
Sandra Torres Guzmán
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 19 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: