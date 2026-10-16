Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
17 de octubre de 2026
83°Mayormente despejado
NegociosEmpresas y Comercios
Suscriptores
Bolsa de valores 12:18 AM
S&P 500 - (CFD)
7572.40
0.38%
·
Dow Jones
52658.64
0.29%
·
Nasdaq
26269.23
0.62%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Plaza anuncia los finalistas de Travesía al Éxito Empresarial

Cinco pequeños comerciantes venderán sus productos en Plaza por dos días como parte de la competencia

16 de octubre de 2026 - 7:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jaretzy Reyes de New Adara Nails es una de las finalistas. #### FOTO POR: xavier.araujo@gfrmedia.com Xavier Araújo / GFR Media / Araujo (Xavier Araújo)
Maricarmen Rivera Sánchez
Por Maricarmen Rivera Sánchez
Periodista de Negociosmaricarmen.rivera@gfrmedia.com

Cinco empresas puertorriqueñas avanzaron a la etapa final de la sexta edición de Travesía al Éxito Empresarial, iniciativa de Plaza Las Américas y Banco Popular, con el apoyo de Wapa TV, que busca impulsar el crecimiento de negocios locales. Como parte de la última fase de la competencia, los finalistas estarán el 16 y 17 de octubre en Plaza Las Américas, para presentar y vender sus productos al público.

Los finalistas fueron seleccionados luego de que diez semifinalistas presentaran sus modelos de negocio ante un panel de jueces de Plaza Las Américas y Popular. Con su selección, la competencia pasa ahora, de la presentación de propuestas al jurado, a la experiencia directa con los consumidores.

A la etapa de experiencia de venta avanzaron One Bite Desserts, de Tamara Bones Álvarez, una propuesta de repostería artesanal especializada en postres en miniatura; New Adara Nails, de Jaretzy Reyes, marca de productos profesionales para uñas; y Verdelias, de Yara Guerrero, dedicada a las plantas ornamentales.

Completan el grupo Crumb Pastries, de Diorangelis Chaparro, una propuesta de repostería completamente libre de gluten, y Zazona, de Cristty Ortiz, marca puertorriqueña especializada en especias de origen único.

El Travesía al Éxito Showcase, en el que participarán los finalistas, se llevará a cabo durante el horario regular de Plaza Las Américas, en el segundo nivel, en dirección desde el Atrio Central hacia JCPenney.

Además de ofrecer sus productos al público, los finalistas ponen a prueba aspectos como la presentación de sus productos, servicio, propuesta de valor y capacidad de venta.

“Esta etapa nos permite ver cómo cada empresario lleva su propuesta del papel a una experiencia real frente al consumidor. Para Plaza Las Américas es importante abrir espacios donde los negocios locales puedan exponerse, aprender y demostrar su potencial de crecimiento, mientras nuestros visitantes tienen la oportunidad de conocer y apoyar nuevas propuestas puertorriqueñas”, expresó Edwin Tavárez, gerente general del centro comercial, en comunicado de prensa.

El proceso culminará el 10 de noviembre, cuando se anuncie el ganador de la competencia.

El ganador tendrá la oportunidad de establecer su punto de venta en una de las “carretas” de Plaza Las Américas durante un año, disfrutando de los primeros seis meses libres de cargo de arrendamiento y aportando un porciento definido de las ventas brutas durante los seis meses restantes. Además, obtendrá $20,000 en capital semilla otorgados por Popular, orientación para identificar otras fuentes de apoyo, ocho sesiones de mentoría empresarial, auspiciado por la institución bancaria.

Asimismo, el ganador tendrá un espacio en el programa Next 2027 del Centro para Emprendedores, que incluye talleres educativos, acompañamiento individualizado y asistencia técnica enfocada en el posicionamiento digital y el desarrollo de la imagen corporativa.

“La calidad y el potencial de los finalistas reflejan el talento, la creatividad y la determinación que distinguen a nuestros empresarios. Creemos en acompañarlos para que puedan convertir sus empresas en negocios sostenibles, y aportar al desarrollo económico de Puerto Rico”, dijo por su parte, Corina Camacho, primera vicepresidenta de Crédito Comercial de Banco Popular.

“Por eso, continuaremos identificando oportunidades que les brinden herramientas, conexiones y espacios para crecer al tiempo que fortalecemos un ecosistema empresarial más dinámico, sólido y competitivo”, agregó la banquera.

Tags
Plaza Las Américas
ACERCA DEL AUTOR
Maricarmen Rivera Sánchez
Maricarmen Rivera SánchezArrow Icon
Periodista en San Juan, Puerto Rico. Es natural de Fajardo. Tiene un bachillerato en Comunicación Pública de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y en...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 16 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: