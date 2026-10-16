Plaza anuncia los finalistas de Travesía al Éxito Empresarial

Cinco empresas puertorriqueñas avanzaron a la etapa final de la sexta edición de Travesía al Éxito Empresarial, iniciativa de Plaza Las Américas y Banco Popular, con el apoyo de Wapa TV, que busca impulsar el crecimiento de negocios locales. Como parte de la última fase de la competencia, los finalistas estarán el 16 y 17 de octubre en Plaza Las Américas, para presentar y vender sus productos al público.

Los finalistas fueron seleccionados luego de que diez semifinalistas presentaran sus modelos de negocio ante un panel de jueces de Plaza Las Américas y Popular. Con su selección, la competencia pasa ahora, de la presentación de propuestas al jurado, a la experiencia directa con los consumidores.

A la etapa de experiencia de venta avanzaron One Bite Desserts, de Tamara Bones Álvarez, una propuesta de repostería artesanal especializada en postres en miniatura; New Adara Nails, de Jaretzy Reyes, marca de productos profesionales para uñas; y Verdelias, de Yara Guerrero, dedicada a las plantas ornamentales.

Completan el grupo Crumb Pastries, de Diorangelis Chaparro, una propuesta de repostería completamente libre de gluten, y Zazona, de Cristty Ortiz, marca puertorriqueña especializada en especias de origen único.

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El Travesía al Éxito Showcase, en el que participarán los finalistas, se llevará a cabo durante el horario regular de Plaza Las Américas, en el segundo nivel, en dirección desde el Atrio Central hacia JCPenney.

Además de ofrecer sus productos al público, los finalistas ponen a prueba aspectos como la presentación de sus productos, servicio, propuesta de valor y capacidad de venta.

“Esta etapa nos permite ver cómo cada empresario lleva su propuesta del papel a una experiencia real frente al consumidor. Para Plaza Las Américas es importante abrir espacios donde los negocios locales puedan exponerse, aprender y demostrar su potencial de crecimiento, mientras nuestros visitantes tienen la oportunidad de conocer y apoyar nuevas propuestas puertorriqueñas”, expresó Edwin Tavárez, gerente general del centro comercial, en comunicado de prensa.

El proceso culminará el 10 de noviembre, cuando se anuncie el ganador de la competencia.

El ganador tendrá la oportunidad de establecer su punto de venta en una de las “carretas” de Plaza Las Américas durante un año, disfrutando de los primeros seis meses libres de cargo de arrendamiento y aportando un porciento definido de las ventas brutas durante los seis meses restantes. Además, obtendrá $20,000 en capital semilla otorgados por Popular, orientación para identificar otras fuentes de apoyo, ocho sesiones de mentoría empresarial, auspiciado por la institución bancaria.

Asimismo, el ganador tendrá un espacio en el programa Next 2027 del Centro para Emprendedores, que incluye talleres educativos, acompañamiento individualizado y asistencia técnica enfocada en el posicionamiento digital y el desarrollo de la imagen corporativa.

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“La calidad y el potencial de los finalistas reflejan el talento, la creatividad y la determinación que distinguen a nuestros empresarios. Creemos en acompañarlos para que puedan convertir sus empresas en negocios sostenibles, y aportar al desarrollo económico de Puerto Rico”, dijo por su parte, Corina Camacho, primera vicepresidenta de Crédito Comercial de Banco Popular.