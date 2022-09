Unos 15 centros comerciales que pertenecen a la Asociación de Centros Comerciales Puertorriqueños (ACCP) confirmaron que permanecerán cerrados hoy, domingo, en anticipo al paso de la tormenta tropical Fiona por Puerto Rico.

Ayer, sábado, algunos malls cerraron sus puertas antes de lo usual para que los empleados de sus establecimientos pudieran regresar antes a sus hogares. Uno de ellos fue el Mayagüez Mall que cerró sus puertas a las 5:00 p.m.

Entre los centros comerciales que no abrirán hoy figuran: Añasco Plaza, Céntrico, en Guayama; Centro Gran Caribe, en Vega Alta; El Cantón Mall, en Bayamón y Galería San Patricio, en Guaynabo.

Tampoco abrirán Las Catalinas Mall, en Caguas; Mayagüez Mall, Plaza del Caribe, en Ponce; Plaza Juana Díaz y Plaza Las Américas, San Juan.

Permanecerán cerrados además Plaza Peñuelas, Plaza Prados del Sur, en Santa Isabel; San Patricio Plaza, en Guaynabo; The Mall of San Juan y The Outlets at Montehiedra, en San Juan.

“Esperamos que este evento pase sin mayores daños y exhortamos a todos a tomar las debidas precauciones y utilizar su buen juicio y cautela”, comentó Adolfo “Tito” González, presidente de la ACCP.

Agregó que según continúen las condiciones del tiempo, cada centro comercial comunicará la reanudación de sus operaciones a través de sus redes sociales.

La ACCP es una entidad que agrupa a los principales centros comerciales de la isla, fundada con el objetivo de unirlos bajo una sola voz. Atiende además aquellos asuntos que afectan tanto a los centros comerciales como a sus inquilinos.