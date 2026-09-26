Prepárate con tiempo: USPS publica las fechas límites para enviar paquetes a tiempo para Navidad

Si usted está pensando enviar algún regalo de Navidad, considere las fechas para que ese regalo llegue antes del 25 de diciembre a su destino.

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) ya anunció las fechas en las que, como mínimo, se deben enviar las cartas y paquetes para que lleguen a tiempo.

En el caso de los envíos desde Puerto Rico, el envío a través del USPS Ground Advantage Service debe darse antes del 16 de diciembre. Los envíos a través del servicio First Class Mail pueden enviarse para el 17 de diciembre; Priority Mail debe enviarse para el 18 de diciembre y Priority Mail Express puede esperar hasta el 19 de diciembre.

“Durante las fechas festivas, los clientes deben siempre planificar enviar sus cartas, postales y paquetes temprano para asegurarse de que lleguen para el 25 de diciembre”, informó la agencia en comunicado de prensa.

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El USPS ofrece también en su portal (usps.com) recomendaciones sobre cómo envolver los regalos para que lleguen en buenas condiciones y sobre qué cosas sí se pueden enviar a través del correo.

Cartas a Santa

Este año, al igual que años anteriores, el USPS anunció que tendrán su campaña de cartas a Santa Claus. Se trata de un esfuerzo que lleva ya 114 años. Según informaron en comunicado de prensa, ya el programa está abierto para recibir cartas, incluyendo las que llegan desde Puerto Rico.

Este programa permite a los niños y niñas enviar sus deseos en una carta a Santa, la cual luego puede ser “adoptada” por personas interesadas en hacer ese deseo una realidad.

Las instrucciones para estas cartas están publicadas en el portal uspsoperationsanta.com, y deben ser enviadas antes del 5 de diciembre para ser elegibles. El USPS no ofrece garantías de que las cartas sean escogidas y que los deseos sean finalmente cumplidos a través de este esfuerzo.

Las cartas deben ser enviadas a la siguiente dirección: Santa Claus, 123 Elf Road., North Pone, 88888.

Mientras, las personas interesadas en adoptar alguna carta tienen hasta el 2 de noviembre para inscribirse en el programa, como individuos o como grupo. A partir del 16 de noviembre, los interesados podrán escoger entre cientos de cartas, una que quieran “adoptar”