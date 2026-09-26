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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Prepárate con tiempo: USPS publica las fechas límites para enviar paquetes a tiempo para Navidad

El servicio postal también anunció que tendrán su campaña de cartas a Santa Claus

26 de septiembre de 2026 - 8:00 AM

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El servicio postal detalla las fechas para garantizar que los paquetes lleguen a tiempo para Navidad. (Alejandro Granadillo)
Maricarmen Rivera Sánchez
Por Maricarmen Rivera Sánchez
Periodista de Negociosmaricarmen.rivera@gfrmedia.com

Si usted está pensando enviar algún regalo de Navidad, considere las fechas para que ese regalo llegue antes del 25 de diciembre a su destino.

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El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) ya anunció las fechas en las que, como mínimo, se deben enviar las cartas y paquetes para que lleguen a tiempo.

En el caso de los envíos desde Puerto Rico, el envío a través del USPS Ground Advantage Service debe darse antes del 16 de diciembre. Los envíos a través del servicio First Class Mail pueden enviarse para el 17 de diciembre; Priority Mail debe enviarse para el 18 de diciembre y Priority Mail Express puede esperar hasta el 19 de diciembre.

“Durante las fechas festivas, los clientes deben siempre planificar enviar sus cartas, postales y paquetes temprano para asegurarse de que lleguen para el 25 de diciembre”, informó la agencia en comunicado de prensa.

El USPS ofrece también en su portal (usps.com) recomendaciones sobre cómo envolver los regalos para que lleguen en buenas condiciones y sobre qué cosas sí se pueden enviar a través del correo.

Cartas a Santa

Este año, al igual que años anteriores, el USPS anunció que tendrán su campaña de cartas a Santa Claus. Se trata de un esfuerzo que lleva ya 114 años. Según informaron en comunicado de prensa, ya el programa está abierto para recibir cartas, incluyendo las que llegan desde Puerto Rico.

Este programa permite a los niños y niñas enviar sus deseos en una carta a Santa, la cual luego puede ser “adoptada” por personas interesadas en hacer ese deseo una realidad.

Las instrucciones para estas cartas están publicadas en el portal uspsoperationsanta.com, y deben ser enviadas antes del 5 de diciembre para ser elegibles. El USPS no ofrece garantías de que las cartas sean escogidas y que los deseos sean finalmente cumplidos a través de este esfuerzo.

Las cartas deben ser enviadas a la siguiente dirección: Santa Claus, 123 Elf Road., North Pone, 88888.

Mientras, las personas interesadas en adoptar alguna carta tienen hasta el 2 de noviembre para inscribirse en el programa, como individuos o como grupo. A partir del 16 de noviembre, los interesados podrán escoger entre cientos de cartas, una que quieran “adoptar”

Un intérprete disfrazado de Santa Claus y otro de elfo navideño saludan a la cámara durante el Congreso Mundial anual de Santa Claus, una colorida tradición de mediados de verano, en Aalborg, Dinamarca.El evento, que el próximo año celebrará su 70.º aniversario, fue creado para entretener a los niños, pero con el tiempo se convirtió en un popular punto de encuentro para los Santa Claus que trabajan en tiendas y centros comerciales durante la temporada navideña.El encuentro ofrece a los Santa Claus profesionales —no al verdadero, por supuesto— la oportunidad de intercambiar anécdotas, comparar sus barbas, perfeccionar su oficio y participar en concursos recreativos meses antes de que comience la frenética temporada navideña y alguien empiece a revisar las listas de quiénes se portaron bien y quiénes no.
1 / 5 | En imágenes: un ejército de Papás Noel se reúne en congreso mundial en pleno verano. Un intérprete disfrazado de Santa Claus y otro de elfo navideño saludan a la cámara durante el Congreso Mundial anual de Santa Claus, una colorida tradición de mediados de verano, en Aalborg, Dinamarca. - James Brooks
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CorreoServicio postalSanta Claus
ACERCA DEL AUTOR
Maricarmen Rivera Sánchez
Maricarmen Rivera SánchezArrow Icon
Periodista en San Juan, Puerto Rico. Es natural de Fajardo. Tiene un bachillerato en Comunicación Pública de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y en...
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