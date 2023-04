Pese a que muchos meseros y “bartenders” tienen dudas acerca de cuál es la compensación salarial que deben recibir de sus patronos, casi ninguno radica querellas, y mucho menos se orientan en el Negociado de Normas del Trabajo, dependencia adscrita al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), reconoció una funcionaria de la agencia.

Al momento, solo hay dos querellas radicadas ante el Negociado, confirmó Marimar Alicea, especialista en Comunicaciones del DTRH. Las querellas se radicaron a finales del mes pasado contra dos negocios de comida, y ambas se relacionan con el pago de propinas, informó Alicea.

El mes pasado, otro mesero -en este caso un exempleado del restaurante Bottles en Guaynabo- radicó una demanda en la que alega que el patrono no le pagaba salario, y se quedaba con parte de las propinas que él generaba. El empleado, cuyo nombre no se divulgó para proteger su identidad, alega que el patrono lo contrató por servicios profesionales y le pagaba una comisión como compensación económica.

PUBLICIDAD

Esa comisión provenía del cargo por servicio de 18% que cobra el restaurante, cargo que hace unos años ya había investigado el Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO) en otro proceso separado. El mesero alega que recibía el equivalente a la mitad de ese cargo por servicio y que se entiende es la propina que el restaurante cobra a los comensales.

¿Pueden los meseros y bartenders ser contratados por servicios profesionales? ¿Cuál es la diferencia entre un empleado y un contratista independiente? ¿En qué consiste la comisión de un mesero? Para aclarar estas y otras dudas, Negocios entrevistó a la Procuradora del Trabajo, Naihomy Álamo, y al abogado laboral Jaime Sanabria, quien también es profesor de Derecho Laboral en la Universidad de Puerto Rico.

Las propinas van a los meseros

De entrada, Álamo recalcó que ningún patrono puede quedarse con las propinas que pagan los clientes. Indicó que la propina puede ser compartida con otros empleados, pero solo con aquellos que también atiendan público. “Los demás no pueden formar parte del pote”, expresó la procuradora en referencia a los cocineros, lavaplatos, personal de mantenimiento o incluso, la gerencia del establecimiento.

Por su parte, Sanabria señaló que todo patrono está obligado a pagar el salario mínimo de $8.50 por hora a sus empleados, así como las horas extra que laboren. No obstante, la ley federal permite que pague un subsalario de $2.13 la hora a aquellos empleados que atiendan mesas, siempre y cuando el patrono cumpla con diversas normas.

Entre esas normas, figura que el patrono no se quede con ningún centavo de la propina y se le entregue toda al empleado. “Esa es la única manera de que el patrono puede pagar solo los $2.13 la hora. Es lo que se conoce como el crédito por propinas”, dijo Sanabria.

PUBLICIDAD

Si se queda con una parte de la propina o la comparte con personal que no atiende público, se considera una violación de la ley federal. Esto, porque corresponde al patrono pagar el salario completo a los empleados que no atienden público, y no puede usar la propina para compensarlos. La propina sí puede usarse para pagar el cargo de procesamiento que cobran los bancos en transacciones con tarjetas.

En cuanto a si el mesero puede ser reclutado por contrato de servicios profesionales, Sanabria respondió que “no debe ser la norma general”. Los puestos que tienen como tarea principal vender lo que el negocio produce u ofrece, como es el caso de meseros y bartenders, deben ser empleados.

A un contratista, el dueño del restaurante no puede imponerle horarios ni entre ellos existe una relación obrero patronal, dijeron los entrevistados.

Algunos patronos, por error, contratan a meseros por servicios profesionales, con el fin de ahorrarse un dinero, ya que “un empleado cuesta 40% más que un contratista independiente”, reconoció Sanabria.

Mecanismo alterno

Explicó el profesor universitario que el patrono puede optar por tener un sistema alterno a las propinas, mediante el mecanismo del cargo por servicio. Para Sanabria, el cargo por servicio incluye “todo lo que le cuesta al restaurante tener para que el cliente tenga una experiencia”, como pueden ser la mantelería, las copas, la vajilla y hasta la elegancia en el servicio.

“Si el patrono cobra cargo por servicio, no puede cobrar propinas y tiene que prohibirle a los meseros que lo hagan”, advirtió el abogado laboral. En esos casos, el patrono asigna un porcentaje “X” del cargo por servicio a los meseros y bartenders, es lo que se conoce como una comisión y sería la compensación económica de ese empleado.

PUBLICIDAD

Intervención del DACO

Hiram Torres Montalvo, secretario del DACO, dijo que podría enviar un inspector de la agencia a Bottles a verificar en qué consiste el cargo por servicio que cobra el negocio. Señaló que en el 2016, el restaurante pagó una multa de $800 por cobrar 17% de cargo por servicio a los clientes, sin que los justificara.

En aquel momento, Bottles alegó que el cargo cubría: orientación sobre vinos, servilletas de lino, servicio de decantar el vino, copas de cristal Riedel, área designada para niños, seguridad armada, estación de carga para celulares, área para dejar mascotas, y cubiertos en acero inoxidable, entre otros servicios.

Luego de que los consumidores se querelllaran por esta práctica en los negocios, se aprobó la Ley 209 de 2016, conocida como la Ley para la Transparencia en el Recibo de Compra. El estatuto prohíbe el uso de frases como “cargo por servicio” para incluir cobros no optativos y que no hayan sido previamente autorizados por el consumidor.

Torres Montalvo dijo desconocer que Bottles seguía con dicha práctica, e indicó que “no se puede poner un cargo por servicio a menos que lo justifiquen. Se entiende que las copas y otros gastos son parte de los costos operacionales del negocio y como tal deben estar incluidos en los precios que cobra el restaurante”.

“Este asunto está en un área gris”, manifestó el secretario. Agregó que algo similar ocurre con los cargos por servicio que cobra la industria de eventos y espectáculos, los que su agencia también investiga. El funcionario no pudo precisar si el DACO ha emitido multas a los negocios por violaciones a la Ley 209 de 2016.