La SBA marca su mejor año en 2025

El Programa de Garantía de Fianzas (SBG) de la Administración de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés) apoyó a más de 2,200 pequeñas empresas, particularmente en los sectores de construcción, contratación, manufactura y fabricación. Es la cifra más alta en la pasada década.

De acuerdo con la SBA, el 2025 fue el mejor año del programa, en el que otorgó $10,600 millones en garantías, lo que supone un aumento de 15% frente al año anterior, cuando también se reportó otra cifra récord.

“Con el respaldo histórico de la SBA, esta administración está empoderando a las pequeñas empresas mientras responden a nuevas demandas de contratación, crecimiento e inversión posibles gracias a la agenda económica America First”, expresó la administradora de la SBA, Kelly Loeffler.

A través de su Programa de Garantía de Fianzas de la SBA, ciertas compañías pueden ofrecer fianzas a pequeñas empresas que quizás no cumplan los criterios de otras. Las fianzas ayudan a las pequeñas empresas a competir y ganar contratos públicos y privados, proporcionando al cliente una garantía de que el trabajo se completará.

De otra parte, el año pasado, la SBA aprobó un volumen de préstamos récord a través de sus programas 7(a) y 504. Esto, al otorgar $45,000 millones en financiamientos a más de 85,000 pequeñas empresas. Combinado con el capital desplegado a través de los programas Small Business Innovation Research (SBIR) y Small Business Technology Transfer (STTR), la agencia respaldó más de $100,000 millones en capital durante el año fiscal 2025, que concluyó en octubre del pasado año.

A través del programa de Garantías de Fianzas se generaron $3,400 millones en contratos para pequeños negocios, lo que supone un aumento de 19%, según la agencia federal.