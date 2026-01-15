Opinión
NegociosEmpresas y Comercios
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La SBA marca su mejor año en 2025

La agencia federal apoyó a más de 2,200 pequeñas empresas y otorgó $10,600 millones en garantías

15 de enero de 2026 - 11:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Kelly Loeffler, administradora de la Agencia Federal de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés). (John Bazemore)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El Programa de Garantía de Fianzas (SBG) de la Administración de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés) apoyó a más de 2,200 pequeñas empresas, particularmente en los sectores de construcción, contratación, manufactura y fabricación. Es la cifra más alta en la pasada década.

De acuerdo con la SBA, el 2025 fue el mejor año del programa, en el que otorgó $10,600 millones en garantías, lo que supone un aumento de 15% frente al año anterior, cuando también se reportó otra cifra récord.

“Con el respaldo histórico de la SBA, esta administración está empoderando a las pequeñas empresas mientras responden a nuevas demandas de contratación, crecimiento e inversión posibles gracias a la agenda económica America First”, expresó la administradora de la SBA, Kelly Loeffler.

A través de su Programa de Garantía de Fianzas de la SBA, ciertas compañías pueden ofrecer fianzas a pequeñas empresas que quizás no cumplan los criterios de otras. Las fianzas ayudan a las pequeñas empresas a competir y ganar contratos públicos y privados, proporcionando al cliente una garantía de que el trabajo se completará.

De otra parte, el año pasado, la SBA aprobó un volumen de préstamos récord a través de sus programas 7(a) y 504. Esto, al otorgar $45,000 millones en financiamientos a más de 85,000 pequeñas empresas. Combinado con el capital desplegado a través de los programas Small Business Innovation Research (SBIR) y Small Business Technology Transfer (STTR), la agencia respaldó más de $100,000 millones en capital durante el año fiscal 2025, que concluyó en octubre del pasado año.

A través del programa de Garantías de Fianzas se generaron $3,400 millones en contratos para pequeños negocios, lo que supone un aumento de 19%, según la agencia federal.

Asimismo, la agencia respaldó unos 75 bonos que sirvieron para inyectar capital a manufactureros y fabricantes. La cifra representa un alza de 36% respecto al año fiscal 2024, informó la SBA.

Tags
SBAPréstamosPymesManufactura
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
