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Puerto Rico entre los principales exportadores y consumidores de vino Protos

La expectativa de las Bodegas Protos es que Puerto Rico forme parte de la conmemoración del primer centenario de este vino el próximo año

25 de septiembre de 2026 - 1:57 PM

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Luisa de Paz, vicepresidenta de Exportaciones de la bodega española. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Puerto Rico está entre uno de los principales exportadores y consumidores del vino Protos, junto a países como Estados Unidos, México y República Dominicana.

La expectativa de las Bodegas Protos, fundadores de la Denominación de Origen Ribera del Duero, es que Puerto Rico forme parte de la conmemoración del primer centenario de este vino, la cual se realizará el próximo año.

En una visita reciente a la isla, Luisa de Paz, vicepresidenta de Exportaciones de la bodega española, dijo que la isla representa cerca del 50% de las exportaciones de Protos.

Según se informó en comunicado de prensa, durante esta visita De Paz conversó con El Hórreo, la tienda especializada de V. Suárez.

“Puerto Rico continúa entre los primeros mercados de exportación y consumo de Protos a nivel mundial”, afirmó De Paz.

V. Suárez fue uno de los primeros clientes de exportación de Protos y se trata de una relación que comenzó hace cuatro décadas.

“La relación ha sido de muchos años, una cooperación y relaciones más allá de lo comercial; son personales”, expresó De Paz.

Puerto Rico: un mercado de vino en crecimiento

La expansión de Protos coincide con el crecimiento del mercado de vino en Puerto Rico, de acuerdo con el V. Suárez. Según la empresa, hay datos recientemente publicados por la plataforma viajesyvinos.com, que apuntan a que las importaciones de vino en 2025 alcanzaron 8.8 millones de litros, valorados en $83.2 millones, un aumento de 3.82% en volumen y 9.49% en valor frente a 2024. España se mantuvo como el principal país proveedor, con 2.6 millones de litros, equivalentes al 29.4% del volumen y al 34.1% del valor del mercado.

La bodega ha mantenido una relación comercial con Ribera del Duero, ubicada en la provincia de Valladolid, que pertenece a la comunidad autónoma de Castilla y León. Antes de adoptar el nombre Protos —“primero” en griego— utilizaba el nombre Ribera Duero.

Hoy, su portafolio incluye Protos Roble, Crianza, Protos 27, Reserva y Gran Reserva, además de su creciente familia de blancos y rosados.

La relación entre Protos y Puerto Rico también se extiende al turismo enogastronómico. Desde que abrió sus puertas al público en 2009, la bodega ha recibido más de 254,000 turistas, cifra que la ha convertido en la bodega más visitada de Ribera del Duero, según Protos.

“Cada año viajan más” puertorriqueños a España, señaló De Paz. De cara al centenario, Puerto Rico formará parte de las iniciativas de celebración de los 100 años de Protos.

“V. Suárez fue uno de nuestros primeros clientes de exportación y obviamente se va a hacer algo muy especial con Puerto Rico”, adelantó De Paz.

Aunque Protos alcanzó reconocimiento internacional principalmente por sus tintos de Ribera del Duero, la bodega lleva cerca de dos décadas ampliando su propuesta.

“Desde el 2006 hemos hecho un vino blanco”, puntualizó De Paz. Actualmente, la oferta incluye Protos Verdejo, Verdejo Reserva, Verdejo Ecológico y Sauvignon Blanc, además de vinos rosados de la Denominación de Origen Cigales.

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