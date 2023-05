Ayer se invirtieron los papeles. Legisladores, escritores, abogados y activistas, entre otros trabajadores, sirvieron almuerzos a una clientela variada, entre la que figuraban meseros que intentan sobrevivir con un subsalario de $2.13 la hora.

Mariana Soler, quien es mesera desde el 2019, fue una de las comensales que asistió al evento Mesero por una Hora, actividad que organizó el grupo de trabajo Justicia Salarial y la entidad One Fair Wage (OFW) de Estados Unidos.

Soler posee un bachillerato en Ciencias Políticas y Antropología Sociocultural de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Actualmente estudia Agroecología. Ha trabajado como mesera en Puerto Rico y Estados Unidos.

“Pienso que este evento una gran oportunidad para concienciar de que hay jóvenes que queremos sacar al país adelante. Me gustaría hacer carrera en la industria (de restaurantes), pero es frustrante tener un subsalario”, lamentó Soler.

Ella trabajó en Nueva York y ganaba $11 la hora, más propinas. Regresó a la isla para ayudar con el cuido de un familiar, por lo que buscó trabajo en una cadena de restaurantes. Obtuvo un empleo en Dave & Buster’s, pero para su sorpresa, el subsalario era de $2.50 la hora.

“Es un esfuerzo grande laborar en un restaurante que tiene mucho volumen de trabajo. Llegaba a casa con la espalda adolorida”, dijo Soler, quien renunció a Dave & Buster’s para ir a trabajar con una cadena local.

El senador Betito Marquez participó del evento cuyo fin era mantener vivo el tema del subsalario hasta que se logre eliminar. (David Villafane/Staff)

“Los pequeños negocios están dispuestos a pagar un salario digno”, agregó Soler, refiriéndose a Híjole, el restaurante en el que trabaja ahora y en el que gana $8.50 la hora más propinas.

Casi el 45% de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico suplementan sus estudios trabajando como meseros, dijo la escritora Mayra Santos Febres, quien ayer trabajó sirviendo mesas.

La abogada Verónika Banuchi, una de las fundadoras del grupo Justicia Salarial, dijo que también fue mesera mientras estudiaba. “Trabajaba en tres lugares para poder subsistir. Barría, fregaba, atendía mesas y ganaba un subsalario”.

Indicó Banuchi que el evento Mesero por una Hora tenía el objetivo de mantener vivo el tema del subsalario hasta que se logre eliminar en Puerto Rico. En Estados Unidos ha funcionado esa iniciativa y ya varias jurisdicciones lo han eliminado.

Por ello, invitaron a legisladores para que tuvieran la experiencia y crearan conciencia de las responsabilidades que conlleva ser mesero. En la isla hay 11,700 meseros –camareros como los llama el más reciente estudio de salarios que presentó el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos-, y su mediana de salario está en $9.94, y el promedio es de $11 la hora.

“Puerto Rico es de las pocas jurisdicciones en Estados Unidos que paga todavía un subsalario de $2.13 la hora a los meseros”, dijo Banuchi, al tiempo que agregó que el 70% de esos empleados son mujeres.

Por su parte, Saru Jarayaman, presidenta de OFW, dijo que siete estados, así como la capital federal, ya eliminaron el subsalario para los empleados que reciben propinas. Estos son Montana, Minnesota, California, Oregon, Washington, Nevada, Alaska y el Distrito de Columbia.

Asimismo, hay otros 15 estados que han pasado legislación para eliminar el subsalario, aseveró Jaramayan. Entre ellos mencionó a Michigan, que dejó de pagarles $3 y movió el salario mínimo a $12.

“Los negocios que dejaron de pagar los $2.13 han crecido y aumentaron las ventas. El sector de restaurantes y la economía están más fuerte en esos estados”, aseveró la presidenta de OFW.

Reaccionan los legisladores

“Muchas personas piensan que una propina es un premio y no es la realidad. Otros creen que los meseros son sirvientes y queremos llevar el mensaje de que es un trabajo que requiere destrezas, que no se aprenden en una hora ni en un día. de Lo importante es que haya un salario adecuado para los trabajadores porque el subsalario provoca precariedad”, expresó el senador Rafael Bernabe del Movimiento Victoria Ciudadana.

El senador estadista Carmelo Ríos opinó que “los restaurantes van a tener que hacer los ajustes como todos los negocios” y comenzar a pagar el salario mínimo a los meseros y bartenders. Sostuvo que al hacerlo, el mercado se va a regular, y el consumidor va a apoyar a los negocios que paguen un salario mínimo completo.

Por su parte, Juan Zaragoza, quien preside la Comisión de Hacienda en el Senado, no asisitó a la actividad. Esa comisión tiene ante su consideración el proyecto senatorial 754 que busca eliminar el subsalario de $2.13. La medida lleva más de un año en la comisión, sin que haya habido un informe ni haya bajado a votación.

En entrevista con El Nuevo Día, Zaragoza indicó que no ha movido el proyecto en espera de que el gobernador Pedro Pierluisi nombre a todos los integrantes de la comisión evaluadora del salario mínimo, pues, según él, esa comisión es la que debería establecer el salario mínimo de los que reciben propinas y de los trabajadores agrícolas.

No obstante, Zaragoza manifestó que si el gobernador no actúa, la comisión rendirá el informe antes de que termine la presente sesión legislativa, aunque en este momento, no sabe si será positivo.

En el evento trabajaron también como meseros los legisladores José Bernardo Márquez, Ana Irma Rivera Lassén, Keren Riquelme, Héctor Ferrer, hijo, Mariana Nogales, así como miembros de OFW, entre otros.