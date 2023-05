Cuando llegó la hora de aprobar en Puerto Rico el cannabis medicinal, una de las discusiones más fervorosas fue el efecto que la decisión de política pública tendría en el campo laboral y desde entonces, se aprobó legislación específica para prevenir situaciones de discrimen.

Pero la abogada María Judith Marchand Sánchez, socia del bufete Ferraiuoli LLC, recordó que estas protecciones no aplican en todas las instancias.

“Los empleados con licencia de cannabis medicinal tienen una protección en el empleo, como regla general, porque todas las reglas tienen excepciones. Y es una protección que incluye a los empleados y a los candidatos a empleo”, dijo. “Eso quiere decir que un patrono que tome medidas adversas contra un candidato a empleo o un empleado por el mero hecho de usar cannabis medicinal, con toda probabilidad está cometiendo un acto discriminatorio. Esa es la regla general”.

Una regla cardinal para esta protección laboral, recordó, es que la persona tenga licencia vigente como paciente de cannabis medicinal. Mencionó que la primera legislación para proteger a estos pacientes en el ámbito laboral es la Ley 15 de 2021 y luego se aprobó la Ley 90 el año pasado. Ambas leyes establecen protecciones particulares para quienes utilizan cannabis, aunque todavía no hay un reglamento vigente para aclarar su implementación.

“Cuando el patrono logra establecer que el uso de cannabis representa una amenaza real de daño o peligro a personas o propiedad, ahí no hay protección. Cuando logra establecer que si permito que un empleado sea paciente de cannabis pone en riesgo de manera real mi negocio o que interfiere de manera esencial con su puesto”, explicó la abogada. “Tengo que establecer que yo no puedo acomodar a ese paciente porque tiene deterioro ocupacional: llega con sueño, se le traba la lengua, etc. Y probar que eso interfiere con la función de su puesto”.

La segunda excepción es cuando tener un empleado que sea paciente de cannabis ponga en riesgo algún contrato, licencia o certificación de la empresa.

“El cannabis es ilegal a nivel federal. Por eso, los contratistas federales o los que reciben dinero federal no pueden tener pacientes con cannabis medicinal porque eso pone en riesgo sus contratos, sus licencias y sus certificaciones federales”, expresó.

De acuerdo con Marchand Sánchez, quien recientemente discutió la normativa en torno al cannabis en un foro de la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos (SHRM, en inglés), la ley no impide que un patrono realice pruebas aleatorias de dopaje.

“Ahora bien, lo que haga el patrono con un positivo a THC, que es lo que va a tener un paciente de cannabis (en su prueba de dopaje), ahí tenemos que ir al marco de la ley”, aseveró. “La pregunta es si eso pone en riesgo la seguridad de otras personas, la propiedad de otras personas o del propio empleado. Si la contestación es que no, no puedes tomar medidas contra el empleado y tienes que acomodar su uso”.

Según el Departamento de Salud, en Puerto Rico, hay 128,350 pacientes de cannabis medicinal.