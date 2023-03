Si solo tienes unos segundos, lee estas líneas:

Todo comenzó porque muchas empresas emergentes (startups) que tenían su dinero en Silicon Valley Bank (SVB) empezaron a retirarlo en mayor medida de lo que esperaba el banco.

SVB no tenía dinero suficiente en efectivo para regresarles a todos su dinero. Para buscar el efectivo, SVB vendió a pérdida bonos del tesoro estadounidense y eso provocó pánico y llevó a que más clientes intentaran sacar su dinero, provocando la caída del banco.

En Estados Unidos los depósitos de hasta $250,000 están protegidos por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés).

El 10 de marzo de 2023 el Silicon Valley Bank fue cerrado por el Departamento de Protección e Innovación Financiera de California tras sufrir un bank run (corrida bancaria) o pánico bancario, un fenómeno que ocurre cuando un grupo grande de clientes de un banco intenta retirar sus ahorros a la vez por temor a que el banco quiebre y no pueda devolverle su dinero.

La caída del Silicon Valley Bank (SVB), el décimo sexto banco más grande de Estados Unidos, es la segunda más grande en la historia del país, superada solamente por Washington Mutual, que cayó durante la crisis financiera de 2008. Te contamos lo que se sabe.

PUBLICIDAD

Así comenzó la crisis

SVB, fundado en 1983 en Santa Clara, California, era un banco enfocado principalmente en otorgar préstamos a compañías emergentes en las áreas de tecnología y salud.

William Chittenden, profesor de Finanzas de la Texas State University, explica al medio PBS que durante la pandemia SVB (al igual que otros bancos) recibió una gran cantidad de dinero en depósitos. SVB invirtió ese dinero de los ahorristas en bonos del tesoro estadounidense (U.S. Treasury securities) que, en teoría, es una de las inversiones menos riesgosas porque cuentan con el respaldo del gobierno federal.

Sin embargo, cuando la Reserva Federal comenzó a aumentar las tasas de interés en 2022, estos bonos del tesoro comenzaron a perder valor. Esa pérdida de valor, reseña The New York Times (NYT), pudo haber tenido poca importancia si los ahorristas no hubiesen comenzado a tratar de retirar su dinero.

Pero los ahorristas sí comenzaron a sacar su dinero

El NYT explica que con el aumento de las tasas de interés también se desaceleró el financiamiento a las empresas emergentes que tenían ahorros en SVB y sí comenzaron a retirar dinero del banco.

Para poder tener efectivo disponible y darles a los clientes su dinero, el miércoles 8 de marzo (2 días antes de la caída) SVB anunció que había vendido -a pérdida- algunos de esos bonos del tesoro que te comentamos que se venían devaluando desde 2022. SVB dijo que con las ventas había perdido 2,000 millones de dólares.

Esa venta provocó el pánico

El hecho de que SVB anunciara que había tenido que vender bonos a pérdida para cumplir con sus obligaciones provocó pánico e hizo que las compañías, prácticamente a la vez, buscaran sacar su dinero de SVB… en otras palabras, lo que te explicamos al comienzo de la nota: un bank run.

PUBLICIDAD

El profesor Chittenden dice a PBS que las pérdidas de inversión, sumado a la cantidad de retiro de ahorros, eran tan grandes que las autoridades no tuvieron otra opción sino cerrar y tomar control del banco para proteger a los ahorristas.

Erik Gordon, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Michigan, explicó al medio Marketplace que SVB sufrió una especie de “doble impacto”, porque “a la vez que las compañías estaban retirando su dinero de SVB, su otro activo principal, los bonos gubernamentales que eran muy seguros, habían perdido su valor”

El pánico de algunos ahorristas se extendió momentáneamente y también provocó la caída de Signature Bank, un banco comercial con sede en Nueva York que estaba enfocado en los sectores de bienes raíces y criptomonedas y que ahora también está bajo control de las autoridades.

Las autoridades dicen que el dinero de los ahorristas está asegurado, incluyendo el tuyo

El 13 de marzo el presidente Joe Biden (Partido Demócrata) dijo en un discurso que el sistema bancario del país está “seguro” y que aquellos que tenían su dinero ahorrado en SVB o en Signature Bank tendrán acceso a sus fondos. Ese dinero, añadió Biden, no saldrá de los contribuyentes sino de una tasa que los bancos pagan al Fondo de Garantía de Depósitos.

Pero los inversionistas de SVB, dijo Biden, “no serán protegidos… tomaron un riesgo que no funcionó y perdieron su dinero” y “es así como funciona el capitalismo”.

El profesor Chittenden dice que, a diferencia de SVB, la mayoría de los bancos estadounidenses sí tienen suficiente capital para absorber pérdidas similares debido a las medidas que la Reserva Federal tomó para evitar una crisis financiera como la de 2008. “Pueden estar tranquilos por ahora, el sistema bancario está a salvo”, asegura Chittenden.

PUBLICIDAD

David Ely, profesor de finanzas de la San Diego State University dijo al medio de verificación de datos VERIFY que los ahorristas con dinero en otro bancos “tienen poco de qué preocuparse” por la caída de SVB y el Signature Bank.

Ely hace referencia al hecho de que los depósitos de hasta $250,000 están protegidos por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés). Es decir, si tienes tu dinero en un banco asegurado por la FDIC y ese banco quiebra, el gobierno te repone cada dólar. La mayoría de los bancos del país (más de 4,700) están asegurados por la FDIC. Puedes ver la lista completa aquí.

Por Rafael Olavarría

--

Factchequeado es un medio de verificación que construye una comunidad hispanohablante para contrarrestar la desinformación en Estados Unidos. ¿Quieres ser parte? Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +16468736087 o a factchequeado.com/whatsapp.