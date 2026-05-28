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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reconocen a la Cooperativa de Seguros Múltiples por uso de tecnología

La Asociación Hecho en Puerto Rico le otorgó premio por integrar los drones en la evaluación de riesgos

28 de mayo de 2026 - 6:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La integración de drones, indicaron, “forma parte de los esfuerzos continuos de CSM para ofrecer un servicio más ágil, accesible y centrado en las necesidades de sus clientes, manteniendo el trato humano y empático que distingue a la cooperativa”. (alexis.cedeno)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Asociación Hecho en Puerto Rico reconoció a la Cooperativa de Seguros Múltiples por integrar la tecnología de drones en sus procesos de inspección y evaluación de riesgos.

Según se informó en comunicado de prensa, esta tecnología permite a Seguros Múltiples a realizar inspecciones “de manera más precisa, rápida y segura, facilitando la recopilación de información y la detección temprana de daños en propiedades personales y comerciales. Además, contribuye a optimizar los procesos operacionales y reforzar la capacidad de respuesta de la cooperativa ante las necesidades de sus clientes”.

“Recibir este reconocimiento es motivo de gran orgullo para nuestra cooperativa, porque valida el compromiso que tenemos de continuar evolucionando e innovando en beneficio de nuestros asegurados y del país. En CSM creemos en la tecnología como una herramienta para servir mejor, siempre guiados por nuestros valores cooperativistas y nuestro compromiso social,” expresó Yamil J. García Díaz, presidente de la Cooperativa de Seguros Múltiples.

García Díaz añadió que esta iniciativa forma parte de la visión de la cooperativa de integrar soluciones innovadoras que aporten al bienestar y la protección de las familias y comercios puertorriqueños.

La integración de drones, indicaron, “forma parte de los esfuerzos continuos de CSM para ofrecer un servicio más ágil, accesible y centrado en las necesidades de sus clientes, manteniendo el trato humano y empático que distingue a la cooperativa”.

“Con este reconocimiento, CSM reafirma su compromiso de continuar impulsando iniciativas innovadoras que fortalezcan el servicio, aporten al desarrollo del país y eleven el valor del modelo cooperativista en Puerto Rico”, agregó la cooperativa en comunicado.

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segurosHecho en Puerto Rico
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