1 de septiembre de 2025
88°nubes rotas
Reconocen campaña publicitaria de la Lotería Electrónica de Puerto Rico

Digimedia se ha convertido en referente del mundo del mercadeo para loterías del estado en Iberoamérica

1 de septiembre de 2025 - 2:35 PM

Digimedia trabajó con equipo de la Lotería Electrónica de Puerto Rico para crear campañas de publicidad efectiva en aras de promocionar los juegos de azar, (Xavier Garcia)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La agencia publicitaria Digimedia resultó finalista en seis categorías de los premios NASPL (North American Association of State and Provincial Lotteries) que se celebrarán el próximo 10 de septiembre en Niagara Falls, Ontario, Canadá.

El reconocimiento consolida a Digimedia como una agencia de referencia en el ámbito de la publicidad y comunicación para la industria de las loterías pues la transparencia, la seguridad y el cumplimiento regulatorio son factores importantes del éxito de la empresa, se informó.

Digimedia trabajó con un equipo de la Lotería Electrónica de Puerto Rico para crear campañas de publicidad efectiva en torno a los juegos de azar, informó la agencia en comunicado de prensa.

En años anteriores, Digimedia fue reconocida y premiada en ocho ocasiones y en distintas categorías, demostrando consistencia, innovación y resultados medibles en su trabajo con instituciones de juegos de azar altamente reguladas y auditadas.

Más recientemente, en marzo de 2025, Digimedia resultó galardonada en las dos únicas categorías premiadas en los premios CIBELAE (Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado). En esta ocasión, la agencia fue reconocida como la mejor de Iberoamérica en las categorías de “mejor campaña publicitaria comercial” y “mejor campaña institucional”.

La región de Iberoamérica está compuesta por más de 22 países de habla hispana y portuguesa en América Latina, además de España y Portugal en Europa.

“Este reconocimiento es fruto del compromiso que hemos tenido durante años junto a la Lotería Electrónica de Puerto Rico, donde hemos implementado estrategias innovadoras y herramientas de inteligencia artificial que nos permiten ser más costo-efectivos, ágiles y edificantes en cada campaña. La industria de las loterías requiere confianza, credibilidad y cumplimiento absoluto, y nuestro equipo ha demostrado estar a la altura de esos retos”, afirmó David Habibe, director ejecutivo de Digimedia.

Por su parte, Migue Ortiz-Zayas, director creativo de la agencia, expresó que “la clave de nuestro éxito ha sido desarrollar estrategias que parten de un concepto sólido y evolucionan hasta convertirse en campañas creativas e impactantes a nivel visual, narrativo y emocional. Esa visión integral nos ha permitido trascender fronteras y captar la atención de expertos internacionales en publicidad y en la industria de las loterías. El que estos trabajos sean reconocidos en Norteamérica e Iberoamérica demuestra que nuestra creatividad compite al más alto nivel”.

ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
