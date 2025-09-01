Reconocen campaña publicitaria de la Lotería Electrónica de Puerto Rico

La agencia publicitaria Digimedia resultó finalista en seis categorías de los premios NASPL (North American Association of State and Provincial Lotteries) que se celebrarán el próximo 10 de septiembre en Niagara Falls, Ontario, Canadá.

El reconocimiento consolida a Digimedia como una agencia de referencia en el ámbito de la publicidad y comunicación para la industria de las loterías pues la transparencia, la seguridad y el cumplimiento regulatorio son factores importantes del éxito de la empresa, se informó.

Digimedia trabajó con un equipo de la Lotería Electrónica de Puerto Rico para crear campañas de publicidad efectiva en torno a los juegos de azar, informó la agencia en comunicado de prensa.

En años anteriores, Digimedia fue reconocida y premiada en ocho ocasiones y en distintas categorías, demostrando consistencia, innovación y resultados medibles en su trabajo con instituciones de juegos de azar altamente reguladas y auditadas.

Más recientemente, en marzo de 2025, Digimedia resultó galardonada en las dos únicas categorías premiadas en los premios CIBELAE (Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado). En esta ocasión, la agencia fue reconocida como la mejor de Iberoamérica en las categorías de “mejor campaña publicitaria comercial” y “mejor campaña institucional”.

La región de Iberoamérica está compuesta por más de 22 países de habla hispana y portuguesa en América Latina, además de España y Portugal en Europa.

“Este reconocimiento es fruto del compromiso que hemos tenido durante años junto a la Lotería Electrónica de Puerto Rico, donde hemos implementado estrategias innovadoras y herramientas de inteligencia artificial que nos permiten ser más costo-efectivos, ágiles y edificantes en cada campaña. La industria de las loterías requiere confianza, credibilidad y cumplimiento absoluto, y nuestro equipo ha demostrado estar a la altura de esos retos”, afirmó David Habibe, director ejecutivo de Digimedia.