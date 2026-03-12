Red de farmacias en Australia utilizará tecnología puertorriqueña

Unas 18,000 localidades pertenecientes a una amplia red de farmacias en Australia utilizarán tecnología hecha en Puerto Rico para sus transacciones al detal en estaciones de autopago.

Se trata de eMobilePOS Kiosk, una solución desarrollada por la empresa e-Nable Corp., la cual inició el 2026 con la importante expansión global que, operará en los quioscos interactivos australianos. Esto en alianza con (POS) Retail Management Hero (RMH) y, Fred IT POS; compañías especializadas en puntos de venta y tecnología para farmacias en la llamada Isla-Continente.

De acuerdo con Joel Vázquez, principal oficial ejecutivo de e-Nabler Corp., “esta integración de eMobilePOS en Australia, demuestra la capacidad en innovación y desarrollo digital que se hace en Puerto Rico y que está al nivel de los estándares globales en tecnología para la automatización de ventas y procesamiento de pagos”.

“Entre los atributos para seleccionar eMobilePOS Kiosk, estuvieron su facilidad de integración, uso y pago con rapidez, mediante pasos guiados en pantallas visuales,” añadió.

Según Vázquez, “en la integración de funcionalidades, e-MobilePOS Kiosk, aporta la agilidad y flexibilidad con su tecnología de autogestión de punto de venta y proceso de pago, en particular, para tener menos filas para el cliente, mientras que RMH mantendrá el manejo del inventario, operaciones y reportes junto a FRED IT”.

Por su parte, Jose Abril, director de ventas y operaciones de la empresa de tecnología puertorriqueña, aseguró que, “el proceso de integración se trabajó en un tiempo récord, adaptando los cambios en moneda, sistema de impuestos y adaptación de procesamiento de pagos entre otros”.

“Nos enorgullece este importante logro y la capacidad de nuestro equipo de trabajo con este proyecto de gran alcance, exportando tecnología desde Puerto Rico hacia la otra parte del mundo”, afirmó.

Según la empresa, esta solución, además de agilizar el servicio de hacer órdenes y pagos en los negocios, tiene la particularidad de que puede continuar funcionando, aun sin señal de Internet.

La solución eMobilePOS Kiosk, desarrollada por la empresa puertorriqueña e-Nable Corp., operará en una importante cadena de farmacias en Australia. (Suministrada)

“Esto es posible, ya que la estación de autoservicio tiene integrado la tecnología eMobilePOS, con capacidad resilente, la que ya se utiliza en los puntos de ventas desarrollados por nuestra empresa”, agregó el principal oficial ejecutivo.

En tanto, el sistema de autogestión de punto de venta y proceso de pago, eMobilePOS Kiosk, también puede ser utilizado en variedad de negocios, tales como restaurantes independientes o franquicias, tiendas al detal, oficinas, hoteles, supermercados, gimnasios, eventos especiales para compra de alimentos y, servicios de transportación, entre otros.

“Cada vez son más las personas, tanto local como internacionalmente, que utilizan los quioscos interactivos, pues buscan agilizar el proceso de venta y pago, sin necesidad de interacción obligatoria con el personal”, señaló Vázquez.

Igualmente, dijo que, “eMobilePOS Kiosk, puede aceptar diversos tipos de pagos electrónicos, tales como tarjetas de crédito, débito, ATH Móvil, Apple Pay, Google Wallet, y tarjetas de regalo o de lealtad”.

“Además, puede sincronizar con algún POS ya existente, por lo que la empresa no tendrá que hacer cambios de equipo de POS que esté operando y, desde el quiosco podrá obtener datos para conocer el volumen de ventas, inventario vendido y otros datos”, reveló.

“También se ha comprobado que, en los quioscos de restaurantes de comida rápida, el consumidor añade o compra más artículos que, cuando esta de frente a un cajero tradicional. Otra funcionalidad que tiene eMobilePOS Kiosk es que el negocio puede integrar en la pantalla promociones o publicidad”, detalló.

De otra parte, resaltó que, la solución de quiosco y autopago ha sido diseñada por programadores boricuas, “integrando el conocimiento y experiencia que tenemos con clientes locales y del exterior”.

“Podemos ajustar esta aplicación a las particularidades y presupuesto del empresario de aquí, independientemente de su tamaño”, afinó.