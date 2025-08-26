Regresa el Pumpkin Spice Latte de Starbucks: el auge de la bebida en números

¿Quieres un poco de otoño en agosto? Estás de suerte.

El Pumpkin Spice Latte de temporada ha regresado a los menús de Starbucks en Estados Unidos y Canadá.

El Pumpkin Spice Latte es la bebida de temporada más popular de Starbucks, con cientos de millones vendidos desde el lanzamiento de la bebida espresso en 2003. También ha producido una gran cantidad de imitaciones. Dunkin’ introdujo bebidas con sabor a calabaza en 2007; superó a Starbucks en el mercado este año cuando su menú de otoño debutó la semana pasada. McDonald’s introdujo un pumpkin spice latte en 2013.

Aquí hay una mirada al Pumpkin Spice Latte en números:

100: Número de tiendas Starbucks que vendieron el Pumpkin Spice Latte durante una prueba en Vancouver y Washington en 2003. Al año siguiente, se lanzó a nivel nacional.

79: Número de mercados donde Starbucks vendió el Pumpkin Spice Latte en 2024. En ese momento, la compañía tenía tiendas en 85 mercados alrededor del mundo. Ahora opera en 88 mercados.

$36,200 millones: Ingresos netos de Starbucks en su año fiscal 2024, que finalizó en septiembre pasado. Los ingresos netos de Starbucks fueron de $4,100 millones en 2003, cuando el Pumpkin Spice Latte salió a la venta por primera vez.

33.8%: Aumento en las menciones de “pumpkin spice” en los menús de Estados Unidos entre el otoño de 2014 y el otoño de 2024, según Technomic.

4: Número de especias en el Pumpkin Pie Spice de McCormick. Son canela, jengibre, nuez moscada y pimienta de Jamaica.

2022: El año en que Merriam-Webster agregó “pumpkin spice” al diccionario. Menos común, dijo, es el término “pumpkin pie spice”.

3: El Pumpkin Spice Latte fue la tercera bebida de temporada introducida por Starbucks, después del Eggnog Latte y el Peppermint Mocha.

8 de septiembre: Fecha en que el Pumpkin Spice Latte salió a la venta en 2015. La fecha de venta se ha adelantado desde entonces.

24%: Cantidad que aumentó el tráfico peatonal en Starbucks de Estados Unidos el año pasado el 22 de agosto, el día en que salió a la venta el Pumpkin Spice Latte, según Placer.ai. La compañía comparó el tráfico de ese jueves con los ocho jueves anteriores.

45.5%: Cantidad que aumentó el tráfico peatonal en las tiendas Starbucks en Dakota del Norte el 22 de agosto de 2024, la mayor cantidad de cualquier estado, según Placer.ai. El tráfico peatonal en Mississippi aumentó lo menos, con un 4.8%.