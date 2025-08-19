Regresa la competencia Travesía al Éxito Empresarial

Los organizadores de la competencia Travesía al Éxito Empresarial convocan a dueños de pequeños comercios emergentes a participar de su quinta edición, que este año contará con más premios que las anteriores.

Plaza Las Américas y Banco Popular, informaron que esta nueva edición cuenta también con el apoyo de Wapa-TV.

Travesía al Éxito Empresarial está abierta a empresarios residentes en Puerto Rico, mayores de 21 años, con negocios existentes y que tengan entre uno a tres años en operaciones.

Los negocios participantes no deben ser franquicias, subsidiarias, ni haber operado en ningún centro comercial en los pasados 12 meses.

Este año, la competencia duplica el capital semilla, de $10,000 a $20,000, otorgado por Banco Popular al ganador. Además, extenderá el periodo de ocupación, de seis a un año, de una carreta libre de costo en Plaza Las Américas.

PUBLICIDAD

La persona ganadora recibirá también ocho sesiones de mentoría empresarial personalizada y un taller de educación financiera, entre otros premios.

“En Plaza Las Américas creemos firmemente en el talento y la capacidad de nuestros empresarios locales. Con Travesía al Éxito Empresarial, buscamos ofrecerles una oportunidad real para hacer crecer sus negocios en un entorno de alto tráfico y visibilidad en el centro comercial más grande del Caribe”, expresó Edwin Tavárez, gerente general de Plaza Las Américas, en declaraciones escritas.

Los interesados en participar tienen hasta el viernes, 5 de septiembre, para someter su participación a través de la página web del centro comercial (www.plazalasamericas.com).

“Nos mueve contribuir activamente al progreso de un ecosistema empresarial dinámico, inclusivo y sostenible. Celebramos ser parte de esfuerzos que impulsan ese cambio”, sostuvo, por su parte, Jorge García Noya, primer vicepresidente de Banca de Negocios de Banco Popular.

El año pasado participaron 143 emprendedores, y este año esperan que esa cifra sea aún mayor.

Mejoras al mall

De otro lado, Plaza Las Américas está por finalizar los trabajos de reemplazo de las escaleras eléctricas, que conectan el área de la Fuente en el lado norte con el “food court” La Terraza en el tercer nivel.