San Patricio Plaza anunció el regreso de Mari Merry Christmas Villange, una exhibición de casitas y villas de Navidad que llega a su quinto año y cautiva a personas de todas las edades.

Este año, la exhibición cuenta con 10 villas temáticas, tres de las cuales son nuevas.

Entre las novedades de este año se encuentran la Villa de Precious Moments, la Villa del Tren y la Villa de Belén, que se incorporan a esta impresionante colección de escenarios navideños. La exhibición también reúne la Villa del Parque de Diversiones, integrada con la Villa de Disney; la Villa de Puerto Rico, la Villa de Navidad, la Villa Internacional, la Villa del Polo Norte, la Villa de Esquiar y la Villa de Jengibre.

28 de noviembre de 2025 - Guaynabo PR. San Patricio Plaza. Mari Merry Christmas Village regresa a San Patricio (en el sótano del centro comercial) Exhibición de casitas navideñas miniaturas propiedad de Marimer Olazagasti • Mari Merry Christmas Village ####### Foto por: Xavier Araújo | GFR Media xavier.araujo@gfrmedia.com Araujo (Xavier Araújo)

La Villa de Puerto Rico, según se informó en comunicado, este año duplica su tamaño y presenta nuevas creaciones del artesano Ariel Torres, de Aguas Buenas, con casitas típicas y estampas que resaltan la cultura puertorriqueña. Como parte de esta villa, se estrena la Plaza de las Banderas, donde se exhibirán las banderas de los 78 municipios de Puerto Rico. Cada una contará con un código QR que lleva a información histórica y datos de interés sobre cada municipio.

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“Cada casita forma parte de mi colección privada y representa años de dedicación, ilusión y amor por esta tradición. Me llena de alegría poder compartir nuevamente este mundo de fantasía con las familias y, especialmente, celebrar nuestras raíces a través de la Villa de Puerto Rico”, expresó Marimer Olazagasti, creadora de Mari Merry Christmas Village.

Por su parte, Adolfo “Tito” González, presidente de Empresas Caparra, destacó que “celebrar cinco años de Mari Merry Christmas Village es celebrar una tradición que reúne generaciones y llena de ilusión nuestra Navidad. En San Patricio nos sentimos orgullosos de ofrecer experiencias que fortalecen los lazos familiares y nos invitan a compartir el verdadero espíritu de esta época”.

La exhibición mantiene su propósito solidario a beneficio del Centro de Ayuda al Paciente y Familia de la Fundación Hospital Pediátrico. “El apoyo de quienes visitan esta exhibición nos permite continuar ofreciendo servicios y acompañamiento a los niños pacientes y sus familias. Agradecemos que esta hermosa tradición también se convierta en una oportunidad para ayudar”, expresó Rebeca Quiñones, directora ejecutiva de la Fundación Hospital Pediátrico.

La experiencia también incluirá el “scavenger hunt” navideño, que invita a recorrer las villas y descubrir sus detalles.