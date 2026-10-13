Regresa Sala Empresarial, el pódcast de Negocios de El Nuevo Día

¿Qué hay detrás del éxito de las empresas más influyentes de Puerto Rico? ¿Cuáles fueron las motivaciones humanas, los tropiezos y las decisiones clave que llevaron a sus líderes a romper esquemas?

Estas y otras interrogantes tienen respuesta en Sala Empresarial, el pódcast de Negocios de El Nuevo Día, que este miércoles, 14 de octubre, estrena su esperada cuarta temporada con el tema “En busca del éxito”.

A lo largo de ocho episodios, el equipo de periodistas de Negocios se adentra en conversaciones profundas y reveladoras con destacados líderes de la comunidad empresarial local. Más allá de las cifras y las métricas corporativas, la nueva entrega pone el foco en el lado humano, la resiliencia y la pasión de quienes idearon o dieron continuidad a la creación del tejido empresarial de Puerto Rico.

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La cuarta temporada de Sala Empresarial ofrece una perspectiva particular acerca de los retos que encara el liderato empresarial contemporáneo a la luz de temas cruciales como:

La definición de éxito en el particular contexto económico de Puerto Rico.

en el particular contexto económico de Puerto Rico. El valor de la mentoría y de la formación perpetua del líder desde el seno familiar y etapas tempranas.

y de la formación perpetua del líder desde el seno familiar y etapas tempranas. El trabajo en equipo como pilar indispensable para convertir la aspiración en realidad.

como pilar indispensable para convertir la aspiración en realidad. El complejo balance entre el arrojo comercial y una planificación rigurosa.

entre el arrojo comercial y una planificación rigurosa. La vida más allá del plan de negocios o los resultados financieros.

A diferencia de temporadas anteriores, los seguidores de la serie podrán sintonizar cada miércoles, un nuevo episodio durante ocho semanas consecutivas, asegurando una cita imperdible con el análisis económico y la inspiración empresarial.