Retiran producto congelado de Walmart y Costco

La empresa Champion Foods LLC, localizada en Michigan, retiró voluntariamente varios lotes del producto congelado Motor City Pizza Co., 5 Cheese Bread pues podría estar contaminado con salmonela.

Según informó la empresa Walmart en su página en Internet, también retiraron del mercado la leche en polvo California Dairies, Inc., debido a una posible contaminación con salmonela.

La leche en polvo retirada fue suministrada a un fabricante externo que produce la mezcla que se utiliza en la salsa de cinco quesos de Motor City Pizza, detallaron.

De inmediato no fue posible conseguir un portavoz de la empresa para confirmar si estos lotes llegaron a Puerto Rico.

“Hasta la fecha, ni Champion Foods LLC ni nuestros proveedores han recibido informes de enfermedades o lesiones relacionadas con estos productos. Las pruebas de rutina realizadas por el fabricante de la mezcla de condimentos antes de su uso en la producción del 5 Cheese Bread mostraron que los lotes analizados dieron negativo para salmonela; sin embargo, estamos tomando medidas por precaución y por la seguridad de nuestros clientes”, se informó sobre estos productos que se venden en tiendas como Walmart y Costco.

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1 / 30 | Estados donde Costco retiró un popular plato listo por posible contaminación. La cadena Costco anunció el retiro del mercado de un popular plato listo para consumir ante la posible presencia de la bacteria Salmonella, según un aviso publicado por la empresa. - David Zalubowski 1 / 30 Estados donde Costco retiró un popular plato listo por posible contaminación La cadena Costco anunció el retiro del mercado de un popular plato listo para consumir ante la posible presencia de la bacteria Salmonella, según un aviso publicado por la empresa. David Zalubowski Compartir

Los lotes afectados de 5 Cheese Bread fueron distribuidos y vendidos a nivel nacional en minoristas como Costco, Walmart, Giant Landover, Grocery Outlet, Jewel, Kroger, Schnucks, Target, C&S, Bozzuto’s, Brookshire Grocery, Meijer, Food City, KeHe, Lipari, Publix, Merchants Dis Hickory, PDI/Hy‑Vee, River Valley, SpartanNash, Supervalu y UNFI.

La salmonela es un organismo que puede causar infecciones graves y, en ocasiones, fatales en niños pequeños, personas frágiles o de edad avanzada, y otras personas con sistemas inmunitarios debilitados.

Las personas sanas infectadas con salmonela suelen experimentar fiebre, diarrea (que puede ser sanguinolenta), náuseas, vómitos y dolor abdominal. En circunstancias poco comunes, la infección puede permitir que el organismo entre al torrente sanguíneo y cause enfermedades más graves, como infecciones arteriales (por ejemplo, aneurismas infectados), endocarditis y artritis.

Los lotes o productos afectados fueron Motor City Pizza Co. 5 Cheese Bread en empaque individual y Motor City Pizza Co. 5 Cheese Bread en empaque de dos unidades. Se informó que los consumidores que hayan comprado alguno de los lotes retirados se pueden comunicar a Champion Foods, LLC., a: info@motorcitypizzacompany.com.