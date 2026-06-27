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Royal Canin lanza en Puerto Rico suplementos y probióticos para mascotas

Con esto, entran al mercado de suplemento para mascotas

27 de junio de 2026 - 1:00 PM

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La marca de comida y productos para mascotas Royal Canin seleccionó a Puerto Rico como plataforma para lanzar una línea de suplementos y probióticos para mascotas. (Archivo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La marca de comida y productos para mascotas Royal Canin seleccionó a Puerto Rico como plataforma para lanzar una línea de suplementos y probióticos para mascotas.

Con estos productos, según se informó en comunicado de prensa, Royal Canin entra al segmento de suplementos con la mira puesta en el interés de los dueños de mascotas en la salud preventiva, el envejecimiento saludable y la personalización del cuidado de mascotas.

“Puerto Rico se ha consolidado como un mercado de gran relevancia para Royal Canin por la estrecha relación que existe entre las familias y sus mascotas, así como por la calidad y preparación de la comunidad veterinaria local. Que la isla haya sido escogida como punto de partida para el lanzamiento oficial de esta nueva línea en Latinoamérica refleja nuestra confianza en este mercado y nuestro compromiso de continuar acercando innovación científica que contribuya al bienestar de perros y gatos”, expresó Gina Cruz, gerente general de Royal Canin Puerto Rico.

Julián Quiñones y Raúl Jiménez quizá marcaron los goles, pero un pato se robó el show.México celebraba su victoria en la inauguración del Mundial ante Sudáfrica el jueves cuando Merlín, un pato de 2 años vestido con los colores de la selección nacional, se convirtió en una inesperada sensación de internet y en la primera mascota no oficial del torneo.Gómez y Merlín se reunieron con representantes de la FIFA el lunes para tomar fotos y grabar un comercial.
1 / 5 | Conoce a Merlin, el adorable pato de México que ahora es mascota del Mundial. Julián Quiñones y Raúl Jiménez quizá marcaron los goles, pero un pato se robó el show. - Marco Ugarte

La nueva línea de suplementos incluye alternativas nutricionales desarrolladas para apoyar la salud digestiva, inmunológica, articular y dermatológica. La oferta incluye probióticos clínicamente estudiados. Todos los productos, según la empresa, fueron diseñados para complementar una alimentación balanceada y ofrecer apoyo nutricional específico según las necesidades de cada mascota.

El lanzamiento responde además a una tendencia creciente en la medicina veterinaria moderna que promueve estrategias preventivas y nutricionales como parte integral del cuidado de la salud de las mascotas.

La introducción de esta nueva categoría también representa una evolución importante para la marca, pues por más de cinco décadas, Royal Canin ha liderado el desarrollo de soluciones nutricionales basadas en la observación científica de las necesidades específicas de perros y gatos.

La encuesta Radiografía del Consumidor, presentada recientemente por la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) incluye la comida de gato como el renglón de mayor aumento en las compras que no son alimentos.

El segmento de mascotas, junto a las compras para los bebés, resultó ser el segmento con mayor crecimiento entre los consumidores en términos del gasto y de dónde los consumidores ponen su dinero.

“Con esta expansión hacia los suplementos funcionales, la empresa amplía las herramientas disponibles para veterinarios y tutores de mascotas que buscan ofrecer un cuidado cada vez más personalizado”, se indicó.

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Mascotas
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