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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

San Patricio habilita centro de acopio para ayudar a Venezuela

Abrirá a partir de mañana martes

29 de junio de 2026 - 5:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El centro de acopio abrirá en el local frente a Yogen Früz, en San Patricio Plaza. (Xavier Araújo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

San Patricio Plaza servirá como centro de acopio para recoger ayuda para Venezuela, en alianza con la organización sin fines de lucro Casa Venezuela.

Según se anunció en comunicado de prensa, el centro de acopio abrirá en el local frente a Yogen Früz, en los siguientes horarios:

  • martes, 30 de junio - 12:00 pm a 8:00 pm
  • miércoles, 1 de julio - 9:00 am a 8:00 pm
  • jueves, 2 de julio - 9:00 am a 8:00 pm

Recibirán medicamentos, artículos médicos y de primeros auxilios, guantes quirúrgicos, alimentos no perecederos y productos enlatados con al menos seis meses de vigencia. De igial manera, se recibirán guantes de trabajo, cascos de seguridad, linternas, baterías, extensiones eléctricas, baterías portátiles y artículos de higiene personal. Todos los donativos serán enviados directamente a Venezuela a través de Casa Venezuela.

"En San Patricio creemos en el poder de la solidaridad. Cuando una comunidad enfrenta momentos difíciles, es nuestra responsabilidad abrir espacios para que podamos ayudar. Confiamos en la generosidad de nuestros invitados, inquilinos, suplidores y de toda la comunidad para que esta ayuda llegue a quienes más la necesitan“, expresó Carlos Díaz, director de Mercadeo de Empresas Caparra.

San Patricio Village integra a Galería San Patricio, San Patricio Plaza, Liberty Square y T-Mobile Center, con más de 150 tiendas, restaurantes y establecimientos de servicio.

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San Patricio Plaza
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