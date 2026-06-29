San Patricio habilita centro de acopio para ayudar a Venezuela

San Patricio Plaza servirá como centro de acopio para recoger ayuda para Venezuela, en alianza con la organización sin fines de lucro Casa Venezuela.

Según se anunció en comunicado de prensa, el centro de acopio abrirá en el local frente a Yogen Früz, en los siguientes horarios:

martes, 30 de junio - 12:00 pm a 8:00 pm

miércoles, 1 de julio - 9:00 am a 8:00 pm

jueves, 2 de julio - 9:00 am a 8:00 pm

Recibirán medicamentos, artículos médicos y de primeros auxilios, guantes quirúrgicos, alimentos no perecederos y productos enlatados con al menos seis meses de vigencia. De igial manera, se recibirán guantes de trabajo, cascos de seguridad, linternas, baterías, extensiones eléctricas, baterías portátiles y artículos de higiene personal. Todos los donativos serán enviados directamente a Venezuela a través de Casa Venezuela.

"En San Patricio creemos en el poder de la solidaridad. Cuando una comunidad enfrenta momentos difíciles, es nuestra responsabilidad abrir espacios para que podamos ayudar. Confiamos en la generosidad de nuestros invitados, inquilinos, suplidores y de toda la comunidad para que esta ayuda llegue a quienes más la necesitan“, expresó Carlos Díaz, director de Mercadeo de Empresas Caparra.

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