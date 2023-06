El director del Programa para el Desarrollo de la Industria Cinematográfica del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), José Sánchez Acosta, justificó la determinación de no otorgar fondos para una producción del cineasta Álvaro Aponte.

Defendió además la determinación de devolver las facturas de la cineasta Anabelle Mullen, quien sí firmó un contrato para desarrollar su proyecto, pero no ha recibido los fondos.

“El programa tiene fondos limitados y no todos los proyectos pueden ser seleccionados. Nos hubiese encantado aprobar todas las propuestas recibidas, pero cuando los fondos no son infinitos y la competencia es de alta calidad, es necesario discernir. En el pasado, el señor Aponte ha recibido el apoyo económico de la Corporación de Cine. No obstante, en esta ocasión no fue posible, ante la gran demanda y competencia para estos fondos”, expresó Sánchez Acosta en un comunicado de prensa.

Aponte radicó un recurso ante el Tribunal de Apelaciones cuestionando la forma en que se denegó su petición de fondos. Solicitó al tribunal paralizar la asignación de estos dineros, o separar los fondos que él solicitó, hasta que se dilucide el asunto. La agencia tiene hasta este jueves para contestar. El funcionario agregó que a Aponte se le han dado otros fondos para sus películas y que “el proyecto denegado no ha ganado premio alguno, ya que el mismo no se ha materializado”.

Desde la semana pasada, El Nuevo Día había solicitado una reacción de la agencia ante las denuncias de Aponte y este martes, el DDEC envió un comunicado de prensa.

Mullen, por su parte, dijo a este rotativo que el Programa de Cine solicitó enmendar varias veces sus facturas y que no ha recibido los fondos asignados para dos producciones.

“Al someter su primera factura, que debería reflejar el desarrollo del guión, el comité detectó que algunas partidas reclamadas no corresponden a la fase del desarrollo del guión”, indicó Sánchez Acosta haciendo referencia al caso de Mullen. El funcionario agregó que hay gastos “que no están relacionados a la etapa de desarrollo del guión”.

“Es importante dejar claro que, si bien este es un fondo discrecional, todo proponente debe entender que estaremos haciendo un examen riguroso de cada factura que recibamos. Aquellos gastos que no sean elegibles no serán aprobados”, precisó Sánchez Acosta en su declaración.

Las controversias giran en torno a $74 millones de los fondos del Plan de Rescate Americano (ARPA) que fueron destinados aquí a promover la industria del cine. Este martes, El Nuevo Día, citó a varios cineastas del patio que cuestionan la manera en que se han asignado los fondos.

En declaraciones escritas, Sánchez Acosta reiteró su determinación de no revelar los nombres de las personas que componen el comité que evalúa los desembolsos.

En cambio, describió la experiencia de las personas que componen el comité.

“El comité evaluador del programa está compuesto por cuatro miembros, cuyos nombres no se han dado a conocer para asegurar la pureza del proceso de selección de los proyectos”, dijo Sánchez Acosta.

“Pertenecen al comité, el director del Programa de Cine y una asesora del programa por los pasados 10 años con experiencia en diversas leyes de la industria, quien figura como memoria institucional del Programa. Además, está compuesto por una cineasta con más de 15 años en la industria y una conocedora del manejo de fondos federales, incluyendo fondos ARPA”, sentenció.

Agregó que “este comité provee una gran combinación de experiencias y conocimientos, con los cuales hemos logrado hacer una evaluación balanceada, siempre poniendo el interés de la industria del cine por encima de cualquier otra consideración”.

Sánchez Acosta reveló que 100 proponentes mostraron interés en los fondos ARPA y agregó que aprobaron 29 proyectos que representan $71 millones.

“El proceso de selección incluye el cumplimiento con los requisitos establecidos en las guías del Motion Picture and Video Industry in Puerto Rico Program”, dijo.

“Las propuestas son revisadas por un comité que realiza una evaluación general basada en criterios tales como: potencial de completarse el proyecto y distribuirse en Puerto Rico u otros mercados; la historia; experiencia del solicitante; detalle del presupuesto de la producción y que el mismo sea apropiado al tipo de proyecto propuesto; número de empleos a crearse; noches de hotel (si alguna); oportunidad de promoción de artesanía puertorriqueña y oportunidad de promoción de rones de Puerto Rico; entre otros criterios”, manifestó Sánchez Acosta.